Discutono per un parcheggio, poi lo inseguono e lo picchiano: quattro denunce

Quattro persone sono state denunciate per aver aggredito un giovane a Ferentino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, dopo un'accesa discussione per un parcheggio di un'auto, i quattro lo avrebbero seguito a bordo di due auto fino a un piazzale dove lo avrebbero colpito.



Il giovane è stato medicato all'Ospedale Civile di Frosinone per le numerose contusioni e ferite lacero contuse. È stato dimesso con 20 giorni di prognosi. I quattro, tre maggiorenni e un minore, sono stati accusati di lesioni aggravate in concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA