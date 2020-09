© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sei soltanto una sporca negra».Questa, secondo le accuse, sarebbe stata soltanto una delle tanti frasi offensive e cariche di odio che si era sentita dire una commessa di un negozio di generi alimentari di 44 anni di origine cubana da P.G. e da M.L. , una coppia di coniugi cinquantenni di Fiuggi, che l’hanno apostrofata in malo modo per un parcheggio. Entrambi adesso sono stati rinviati a giudizio per il reato di discriminazione razziale.L’udienza è stata fissata al prossimo 29 marzo.LA STORIASecondo quanto riportato dalla straniera nella denuncia, il motivo di quel livore nei suoi confronti era stato scaturito dal fatto che aveva chiesto ai due fiuggini di spostare la loro auto che intralciava il passaggio dei clienti nel negozio di generi alimentari dove lavorava.Una richiesta che , a detta della vittima , le era sembrata più che legittima in quanto quella vettura parcheggiata davanti al locale, impediva alla clientela di poter accedere agevolmente nel negozio. Ma i coniugi, per tutta risposta, avrebbero iniziato ad insultarla etichettandola con parole poco edificanti indirizzate soprattutto al suo colore della pelle. Lei, che da anni viveva nel territorio ciociaro e che aveva sposato un italiano, si era inserita perfettamente nel tessuto sociale in cui viveva.E mai prima di quel momento aveva ricevuto insulti scaturiti dall’odio razziale.Sempre secondo la denunciante quanto avvenuto davanti al negozio di generi alimentari, non era stato un caso isolato.IL PRECEDENTEUn’altra volta, incontrandola tra i banchi del mercato settimanale, i due coniugi avrebbero iniziato di nuovo ad insultarla ribadendo che avrebbe dovuto ritornare nella sua nazione di origine. A quel punto la commessa si è recata presso lo studio del suo legale di fiducia Roberto Filardi.Il legale ravvisando il reato di discriminazione razziale (legge Mancini del ’93) ha fatto scattare la denuncia. A conclusione delle indagini il giudice per le udienze preliminari ha deciso di trascinare gli indagati alla sbarra. Difesi dall’avvocato Plinio Bianchi i due imputati hanno respinto fermamente ogni accusa e sono certi di poter dimostrare l’ estraneità a fatti che sono stati loro contestati.Per la cronaca va detto che già in sede di indagine i coniugi hanno chiesto al magistrato inquirente di poter essere sottoposti ad interrogatorio proprio per dare la loro versione dei fatti che si discosterebbe molto da quella prospettata dalla vittima. Secondo quanto riferito dagli imputati ad insultarli sarebbe stata proprio la commessa cubana.Spetterà adesso al legale difensore nel corso del processo, smontare tutto il castello accusatorio.