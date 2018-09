© RIPRODUZIONE RISERVATA

Discariche abusive e repressione dei reati ambientali: proseguono i controlli dei carabinieri della compagnia di Pontecorvo in tutto il territorio di competenza. Dopo il sequestro dell'ex velodromo, avvenuto proprio a Pontecorvo, e dell'area circostante l'aeroporto di Aquino, dove sono stati apposti sigilli a 3,5 ettari di terreno, ieri mattina c'è stato un nuovo sequestro. Questa volta ha interessato il territorio di Pastena.I carabinieri della stazione di Pico, agli ordini del capitano Tamara Nicolai, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino un 67enne e un 61enne del posto e un 52enne di Pastena, tutti già noti alle forze dell'ordine. Per i tre l'accusa è di abbandono di rifiuti incontrollato.Gli uomini del capitano Nicolai, nella prima mattinata di ieri hanno fatto scattare un controllo in un terreno su un'area di 150 metri quadrati, dove c'è anche un'officina meccanica. Sono stati trovati numerosi pneumatici fuori uso, in pessimo stato di conservazione, vecchie auto, con parti mancanti, destinate alla rottamazione. La presenza dei rottami, per i carabinieri è stata ritenuta difforme alla normativa a tutela dell'ambiente, per cui è scattato il sequestro preventivo e la denunciata a piede libero per i tre.Attività di controllo a tutela dell'ambiente anche nella compagnia di Anagni. Ad Acuto, in particolare, in via Anticolana, i carabinieri hanno individuato una discarica abusiva consistente in rifiuti solidi organici non pericolosi. Sono stati sanzionati un 39enne e un 33enne, entrambi residenti a Fiuggi. Ai due è stata contestata la sanzione amministrativa pari a 600 euro con intimazione all'immediata bonifica dell'area interessata Ma non solo repressione dei reati ambientali.