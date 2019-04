Discarica, la Regione al Tar: «Revocare sospensione, si rischia la catastrofe»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se permane la sospensione dell’autorizzazione all’ampliamento della discarica di Roccasecca si rischierebbe la «catastrofe» a causa dell’impossibilità di smaltire i rifiuti provenienti da Roma e altri Comuni. E in pochi giorni andrebbe in emergenza anche la provincia di Frosinone, con un importante aumento della tariffa di accesso a Colfelice.Questo in sintesi il senso dell’istanza urgente presentata martedì dalla Regione Lazio al Tar di Roma in cui si chiede di revocare il decreto cautelare con cui lo stesso tribunale amministrativo nei giorni scorsi, in risposta al ricorso del Comune di Roccasecca, aveva sospeso gli atti autorizzativi alla sopraelevazione della discarica di proprietà della Mad.Il Tar non ha accolto la richiesta dell’amministrazione regionale, ma per valutare nel dettaglio, prima di prendere ogni decisione, ha fissato per domani mattina un’audizione delle parti: la Regione Lazio e il Comune di Roccasecca.Tutto ruota intorno al provvedimento con cui la Regione Lazio ha autorizzato l’ampliamento della discarica di Roccasecca. Decisione avallata dal Consiglio dei ministri che ha però ridotto i precedenti parametri autorizzativi disponendo una sopraelevazione di 10 metri (al contrario dei 20 concessi dalla Regione) e fissando il tempo massimo di attività della discarica in 14 mesi, anziché tre anni. Il Comune di Roccasecca ha impugnato sia l’autorizzazione della Regione che il decreto del Consiglio dei Ministri. Il Tar ha accolto il ricorso e li ha sospesi fissando l’udienza per il 16 aprile.Secondo la Regione però non è possibile aspettare. Questo perché la sospensione decisa dal Tar potrebbe determinare «una situazione di emergenza assoluta, straordinaria, eccezionale, legata all’impossibilità di conferire, da parte di una serie di Comuni, gli scarti dei rifiuti urbani indifferenziati, dalle prossime 24 ore».«L’impossibilità di utilizzare l’impianto di Roccasecca - scrive la Regione - imporrà ai gestori dei vari Comuni interessati a lasciare i rifiuti in strada, determinando così una condizione potenzialmente a rischio, nel giro di pochi giorni, della salute collettiva e dell’igiene pubblica, in quanto gli impianti di trattamento destinatari dei rifiuti raccolti dai Comuni non potranno conferire gli scarti» nella discarica di Roccasecca. La Regione parla del rischio di «una vera e propria tragedia» per spiegare la «fretta» che impedisce di «pazientare fino al 16 aprile». Si tratta, sempre parole della Regione, «di impedire una potenziale, catastrofica, condizione allarmante e pericolosa: e qui il pericolo non è un attentato al paesaggio (pur pregevole) dei dintorni di Roccasecca, ma alla salute collettiva di centinaia di migliaia di cittadini che vivono in vari territori del Lazio».Nell’istanza si cita il caso di Roma dove, scrive la Regione, «almeno 700 tonnellate al giorno di rifiuti non potranno essere raccolte e stoccate in alcun sito (e, quindi, rimarranno ad accumularsi sulle strade cittadine), con innegabile rapido accumulo man mano che i giorni passano».«Il Tar - fa sapere il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco - non ha accolto l’istanza della Regione Lazio ed ha fissato l’audizione delle parti per venerdì 5 aprile alle ore 10. Il Comune di Roccasecca sarà ovviamente presente per continuare a difendere questo territorio: i toni da Armaghedon non ci impressionano».