31 Marzo 2021

(Lettura 3 minuti)







Si corre per evitare l’emergenza rifiuti in Ciociaria, dopo che Mad, la società che gestisce la discarica di Roccasecca, ha annunciato l’imminente saturazione della volumetria a disposizione. La Regione rivede l’iter amministrativo e nelle prossime ore si conoscerà il futuro del Quinto Invaso della discarica di Roccasecca. Al momento il progetto è tutt’altro che tramontato.

Ieri mattina si è svolta l’attesa riunione del Comitato tecnico con un solo punto all’ordine del giorno: scongiurare l’emergenza rifiuti in Ciociaria e nel Lazio. Al termine della riunione la Regione ha fatto sapere che: «Gli uffici tecnici valuteranno il procedimento amministrativo in fase di istruttoria per l’apertura del V invaso della discarica di Roccasecca».

I TECNICI

A rigor di logica vuol dire che, dopo l’inchiesta che ha portato ai domiciliari Valter Lozza (proprietario della Mad) e Flaminia Tosini (responsabile del Ciclo Rifiuti della Regione) nulla è ancora deciso. Saranno i tecnici della Regione che dovranno valutare tutti gli aspetti amministrativi. Dunque la realizzazione del Quinto Invaso a Roccasecca non è stata accantonata, si valuta l’iter amministrativo che ha percorso sinora.

Per la Regione erano presenti l’assessore Massimiliano Valeriani, il capo di gabinetto Albino Ruberti e la direttrice generale con interim al Ciclo dei Rifiuti, Wanda D’Ercole.

LA NOTA DELLA PISANA

«I rappresentanti dell’Amministrazione regionale - si apprende sempre dalla Pisana - hanno ribadito l’impegno a riattivare in brevissimo tempo gli accordi con altre regioni italiane, come la Toscana e l’Abruzzo, per consentire il conferimento dei rifiuti capitolini negli impianti di trattamento e smaltimento che verranno indicati dall’Ama. Già oggi, inoltre, la Regione scriverà a tutti gli operatori del Lazio per favorire una ripartizione dei rifiuti Ama da trattare, mentre gli uffici tecnici valuteranno il procedimento amministrativo in fase di istruttoria per l’apertura del V invaso della discarica di Roccasecca». Non si escludono, dunque, conferimenti a Civitavecchia o a Viterbo.

IL SECONDO INCONTRO

Nel pomeriggio, poi, si è tenuto un secondo incontro (in video) al quale hanno partecipato anche il presidente della Provincia Pompeo, il prefetto Portelli e il presidente della Saf Migliorelli. Alla fine è stato ribadito che, oltre a valutare l’ampliamento della discarica di Roccasecca, si cercheranno altre soluzioni in ambito regionale. Se non dovessero esserci, si guarderà oltre i confini del Lazio. Nuovo appuntamento tra 3 giorni per fare il punto della situazione.

IL PRESIDENTE POMPEO

In serata, il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha commentato: «La Provincia di Frosinone non può pagare ancora per l’inefficienza di Roma sulla questione dei rifiuti: ogni territorio deve dotarsi dei propri impianti. Se non avessimo ricevuto rifiuti esterni, avremmo avuto un ciclo virtuoso di smaltimento fino al 2026, come definito dalle delibere di Giunta regionale sul piano rifiuti».

«Ora, l’ipotesi di conferire i nostri rifiuti fuori Regione comporterebbe un altro insostenibile aggravio, questo di natura economica, per i Comuni del nostro territorio - ha sottolineato Pompeo -. Gli extra costi derivanti dai trasporti per lo smaltimento di rifiuti fuori dal Lazio non possono ricadere sulle tasche dei cittadini. La Regione Lazio ha preso oggi l’impegno di risolvere questa emergenza, valutando anche questo impatto economico». Impegno economico che ha poi confermato l’assessore Valeriani.

«Mi preme, inoltre, chiarire - ha concluso Pompeo - come non siano assolutamente imputabili a questo Ente responsabilità o ritardi in quanto la data di riferimento per l’esaurimento dei volumi della discarica era fissata al 2026».