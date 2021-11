DirezioneUomo21: novembre mese della prevenzione dei tumori maschili, come quello alla prostata

Novembre è il mese dedicato alla salute dell’uomo e alla prevenzione dei tumori maschili, come quello alla prostata, tra i più diffusi nella popolazione maschile, che si può curare se diagnosticato precocemente. Se ne discuterà il 13 novembre a Roma presso il Teatro Nazionale in via del Viminale al congresso DirezioneUomo21 organizzato dalla società Italiana di Andrologia. Il Presidente dei lavori sarà l’urologo e andrologo ciociaro Paolo Di Palma. Al convegno parteciperanno numerosi esperti nel campo dell’urologia, dell’Andrologia e della sessuologia. I temi affrontati partiranno dalla prevenzione e cura delle patologie testicolari, delle patologie prostatiche e della medicina rigenerativa nelle patologie peniene. I temi affrontati partiranno dalla prevenzione e cura delle patologie testicolari, delle patologie prostatiche, della chirurgia protesica peniena e della medicina rigenerativa in Andrologia. Si discuterà delle principali novità diagnostiche e terapeutiche nell’infertilità e nelle disfunzioni sessuali, che richiedono una sempre maggiore personalizzazione. L’obiettivo di coniugare le più recenti conquiste tecno-farmaceutiche con la centralità della persona che va riscoperta e valorizzata soprattutto nel campo della medicina sessuale.