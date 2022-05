Asl Frosinone, la D'Alessandro lascia dopo un anno e mezzo per un incarico al Comune di Roma

Pierpaola D’Alessandro lascia il ruolo di direttrice generale della Asl di Frosinone, che ha ricoperto dal 4 novembre 2020. Il Comune di Roma la nominerà vicedirettore generale dei servizi alla persona e alla Salute.

«Ringrazio la dottoressa Pierpaola D’Alessandro, che andrà a svolgere un importante incarico al Comune di Roma, per lo straordinario lavoro svolto in questi due anni durissimi di contrasto alla pandemia e di rilancio del sistema sanitario ciociaro - dichiara in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Ora per un breve periodo ci sarà una facente funzione, come prevede la norma, nella persona della direttrice sanitaria. È stato già avviato l’iter per nominare rapidamente il nuovo direttore generale il cui compito sarà quello di portare avanti l’atto aziendale recentemente approvato e gli interventi previsti dal Pnrr».

«Ringrazio questa terra che mi ha accolto con affetto - dichiara la D'Alessandro - I sindaci per aver sempre stretto un patto leale con l’Asl, i Consiglieri Regionali di questa Provincia che hanno dato tanto all’Azienda Sanitaria, le Forze dell’Ordine tutte e il Signor Prefetto assieme alle più alte cariche della giustizia per il grande senso istituzionale al fianco dell’Azienda durante tutti questi anni difficili. Un saluto va a tutti i cittadini ciociari che mi hanno fatto sentire a casa, che mi hanno accolto con il loro affetto e la loro fiducia. Una terra a cui lascio una parte del mio cuore, una terra che mi appartiene e che porterò sempre con me».