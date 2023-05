Sabato 27 Maggio 2023, 08:29 - Ultimo aggiornamento: 08:30

I ragazzi della III A e III B del Liceo classico "Carducci" di Cassino, maturandi nel 1966, si sono rivisti in una gita a Roma, organizzata dall'ex alunno Ermisio Mazzocchi. Sono stati ricevuti dall'ex abate di Montecassino dom Donato Ogliari, ora nella capitale abate della Basilica di San Paolo fuori le mura. L'abate ha celebrato la messa nella cappella di S. Benedetto e all'omelia ha ricordato l'importanza dei rapporti continui fra studenti ed ex in un mondo che cambia. Ricordando anche quei momenti giovanili, fatti di speranze e di tante altre cose. L'abate li ha poi guidati in visita al giardino monastico ricco di piante officinali. A cui è seguita la visita all'Abbazia delle Tre Fontane sulla Laurentina. E infine il pranzo al "Garden Ristò", immerso nel verde, sulla via Appia antica nei pressi del Mausoleo di Cecilia Metella.

L'AMICIZIA

«Tanti anni sono passati, diverse strade abbiamo percorso, ognuno con il proprio vissuto, ma siamo sempre noi - racconta Ermisio Mazzocchi - Siamo rimasti gli stessi. Chi lo ha detto che il tempo corrode l'entusiasmo e la gioia? Noi conserviamo le nostre energie, la volontà di fare, il desiderio di rinnovare le nostre esperienze, di abbracciare, insomma, quel che di bello la vita può offrirci. E cosa c'è di più bello di un'amicizia durevole? Di un'amicizia che si conserva nel tempo per rinnovarsi agli incontri, che ci fa rivivere i momenti più felici della nostra giovinezza, che ci riporta ancora più indietro, negli anni dell'adolescenza e che ci ha aiutato a sostenere e affrontare i momenti più impegnativi della nostra vita».

Ed ha promesso: «Ripeteremo l'esperienza di una gita scolastica e vogliamo ancora, come si usava un tempo, chiamarla gita scolastica. Non quindi viaggio di istruzione, ma una vera e propria gita, fornita di tutti quegli attributi che essa si portava dietro, di quegli eccessi che rasentavano la trasgressività, di quegli impulsi che si traducevano in esuberanza».

E Mazzocchi ricorda «quell'ultima gita del 10 maggio 1966 a Firenze, che vide quell'allegra "masnada" di giovani scorrazzare per le strade della città. C'è da dire però, e forse con un po' di rammarico, che a distanza di tanti anni il programma della gita ha dovuto adeguarsi a quella che è la nostra età. Qualcosa di più pacato, tranquillo, ma sempre con un guizzo di gaudente animosità».

L'ANNIVERSARIO

Il prossimo anno celebreranno i 200 anni dall'istituzione del Liceo classico di Cassino, avvenuta il 28 settembre 1824. Il liceo classico di Cassino è uno degli istituti scolastici più antichi del basso Lazio. Fu il primo edificio scolastico ad essere ricostruito nel dopoguerra, poi accanto furono realizzate le aule della media. Mentre in via Pascoli venne costruito l'edificio delle elementari. Per i due secoli di vita dello storico liceo di Cassino gli ex alunni stanno già pensando a un programma speciale di attività da affiancare a quelle istituzionali.