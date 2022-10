Sabato 15 Ottobre 2022, 08:55

Non si sottopone a vaccinazione obbligatoria anticovid e la Asl, dopo il periodo di sei mesi di smart working, la sospende dal servizio. Lei si rivolge al tribunale, ma perde la causa. E' la sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal tribunale di Cassino sulla diatriba tra l'Asl e un'operatrice sanitaria. La vicenda inizia gli ultimi giorni dello scorso anno, quando in pienissima emergenza legata alla pandemia da Covid-19, scatta l'obbligo vaccinale per tutti i sanitari. Ma come avviene un po' ovunque c'è chi, per ragioni differenti, decide di non vaccinarsi.

Anche diversi dipendenti Asl di Frosinone, in un primo momento, decidono di non sottoporsi all'inoculazione. Quasi tutti dopo un po' cedono. Tra essi non c'è un'operatrice sanitaria. La quale non si è vaccinate ed è stata collocata in regine di lavoro agevolato. A giugno scorso, terminato il periodo di smart working, è stata sospesa (con provvedimento valido fino al prossimo dicembre 2022 e relativa interruzione della retribuzione). Motivo? Era rimasta inadempiente all'obbligo vaccinale. Come contromossa si rivolge al tribunale di Cassino per chiedere l'annullamento del provvedimento di sospensione, ma il ricorso è stato rigettato e l'operatrice sanitaria è stata condannata anche al pagamento delle spese relative al procedimento.



I DATI

Nel frattempo il Covid-19, nonostante non fa più paura, continua a correre. Nella giornata di ieri su 1.638 tamponi molecolari eseguiti nelle 24 ore precedenti, sono stati registrati 295 nuovi casi. Non ci sono stati decessi, i negativizzati sono stati 335, ma c'è stato un balzo in avanti dei ricoveri, saliti, in totale, a 37. Questa la mappa dei nuovi casi, suddivisa per territorio: Frosinone 34; Ceccano 24; Alatri 21; Veroli 18; Ferentino 13; Anagni 12; Cassino e Pontecorvo 11; Boville Ernica, Isola del Liri, Ripi e Sora 9; Arnara e Monte San Giovanni Campano 7; Ceprano, Paliano e Roccasecca 6; Arpino 5.

Vin.Car.

