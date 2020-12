Ondata di maltempo: la Ciociaria sott’acqua.

Quello di ieri per moltissimi cittadini, soprattutto nel Cassinate e nel Sorano, è stato un risveglio amaro.

Allagamenti, tetti scoperchiati e auto in panne lungo le strade letteralmente sommerse dall’acqua piovana. Fiumi in piena ovunque: il Liri, il Fibreno, il Gari e il Rapido sono esondati. Il Liri in particolare ha rotto gli argini in tutta l’omonima Valle: da Sora fino a San Giorgio a Liri.

I SOTTOPASSI

A Frosinone il sindaco già nella serata di sabato ha ordinato la chiusura veicolare dei sottopassi: via G. Pasta (che collega via Pier Luigi da Palestrina e corso Lazio); via Vivaldi (zona san Giuliano); viale Volsci (ex Monti Lepini).

Ad Anagni c’è stato l’allargamento del sottopasso del ponte autostradale, in via Fosso del Lupo in località Pantanello e di via Capannaccio.

A Ferentino il vento forte ha causato danni ad alcune abitazioni in zona Pietralata.

A Roccasecca ci sono stati allagamenti nei sottopassi di via Toscana e via Campo del Medico che sono stati chiusi.

A Pontecorvo una donna alla guida di una Fiat 500 è rimasta impantanata, in via Ravano, dopo essere uscita fuori strada (l’asfalto era interamente coperto dall’acqua). E’ stata messa in salvo dalla protezione civile. Sempre a Pontecorvo il sindaco ha ordinato la chiusura dello storico ponte curvo sul Liri. A Castrocielo l’acqua ha invaso la carreggiata nei pressi del campo di calcetto in Via Madonna di Loreto rendendo le strade impraticabili.

A Cassino c’è stata l’esondazione del Rapido che è arrivato all’altezza della strada e il Gari è straripato, in campo sono entrate due squadre della protezione civile.

Decine di chiamate sono arrivate ai Vigili soprattutto nel Sorano. Costante monitoraggio per la cascata di Isola del Liri. Ad Arpino in piazza Gioacchino Conti nel quartiere Ponte, le attività commerciali sono finite sott’acqua. Mentre in via Collecarino, c’è stato lo smottamento di un muro. Tra Posta Fibreno e Broccostella c’è stata l’esondazione del Rio Carpello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA