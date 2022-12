Mercoledì 14 Dicembre 2022, 09:03 - Ultimo aggiornamento: 09:04

Post diffamatori nei confronti dell'ex sindaco Nicola Ottaviani, il giudice condanna Raffaele Fiorillo un privato cittadino a 1600 euro di multa ed a 800 euro di multa Vincenzo Savo che all'epoca dei fatti era candidato al Consiglio comunale nella coalizione a sostegno di Fabrizio Cristofari. Assolto per la tenuità del fatto Rino Perreira un ex dipendente di una Multiservizi. Ieri pomeriggio al termine delle repliche dei legali del collegio difensivo (gli avvocati Christian Alviani, Antonella Bianchi, Elisa Fratangeli e Vittorio Vitali) il giudice ha pronunciato la sentenza.

Per la cronaca va detto che il pubblico ministero Marzia Uras aveva chiesto sei mesi di reclusione più una pena pecuniaria per Fiorillo e l'assoluzione per gli altri due imputati.

I fatti risalgono al maggio del 2017, quando durante la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale Fiorillo - un personaggio molto conosciuto a Frosinone per la realizzazione dei suoi bellissimi e suggestivi presepi - aveva dichiarato in un post che il primo cittadino avrebbe regalato dei televisori in cambio di voti. La cosa ancora più grave è che quel post venne successivamente condiviso da Vincenzo Savo, all'epoca dei fatti candidato al Consiglio comunale nella coalizione a sostegno di Fabrizio Cristofari, sfidante di Ottaviani, e da un ex dipendente della Multiservizi. Nella precedente udienza l'avvocato Rosario Grieco che assiste l'ex primo cittadino aveva ha sottolineato davanti al giudice che si trattava di offese molto gravi nei confronti di chi in quel momento stava ricoprendo una importante carica pubblica. Ieri il giudice gli ha dato ragione pronunciando la sentenza di condanna per due degli imputati.

