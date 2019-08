Dieci anni di attività per il gruppo folk "Chigli de Mbrolo", domenica concerto in piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Importante appuntamento domenica sera a Morolo con la musica popolare, la tradizione e la cultura. Si terrà infatti lo storico concerto del gruppo folk locale Chigli De Mbrolo. Oltre 30 elementi, giovani ed anziani, guidati dal presidente Federico De Castro vestiranno costumi tipici della ciociaria e calzeranno cioce per una serata che si annuncia indimenticabile. Il gruppo, una associazione dedicata a Vincenzo Alteri indimenticato componente del vecchio gruppo folk, è nato dall’Unione di storici amici, che nel 2009 nacquei, che ha deciso di rimettere in campo lo storico team Folk “Chigli de Mbrolo” che nel passato si è fatto conoscere ed apprezzare in tutto il Mondo.Gruppo che, dalle piazze del suo piccolo paese Morolo, presto varcò quelle della Ciociaria, sino a far conoscere la propria musica popolare e la propria tradizione nel resto d'Italia ed Europa ed oltre, raggiungendo ottimi traguardi e soddisfazioni nelle varie rassegne internazionali.Ora i ragazzi, giunti al loro decimo anno di attività, vogliono far ivivere queste forti emozioni in un'unica e sorprendente serata, che si terrà domenica 11 Agosto 2019, dalle ore 20.30, in piazza Ernesto Biondi a Morolo.La cultura, la tradizione, la musica, il ballo e l'allegria, saranno il cuore della serata. La notte, poi, si chiuderà in bellezza, con l'energia del ritmo incalzante suonato dagli Officina Zoè. I ragazzi sognano di ripercorrere i successi dello storico gruppo. Sarà possibile accedere al centro storico di Morolo dalle ore 19.30 con la navetta partendo dal piazzale della Madonna del Piano( Campo Sportivo, zona mercato). Si potreà salire fino alle 21.30, mentre dalle 23.30 alle 2.00 si potrà scendere ripartendo da Piazza della Libertà (Zona Caserma dei carabinieri)