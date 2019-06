Diaria ridotta, proteste dei migranti e uno aggredisce i poliziotti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I richiedenti asilo protestano contro il taglio della diaria giornaliera e uno di loro perde le staffe mandando all'ospedale due agenti di polizia.Attimi di tensione in viale Mazzini, nella sede di Diaconia, cooperativa legata alla Diocesi di Frosinone che si occupa dell'accoglienza dei migranti.LE PROTESTEIeri mattina in una quarantina si sono presentati presso la sede della coop perché avevano ricevuto una somma inferiore del contributo economico giornaliero. In passato, oltre al cosiddetto pocket money da 2,50 euro al giorno per le spese personali, i richiedenti asilo, ospitati nelle case, avevano diritto anche una diaria per l'acquisto degli alimenti. Il contributo è stato cancellato con il nuovo decreto sicurezza che cambiato le modalità di gestione delle risorse economiche: ora sono direttamente le cooperative a provvedere, tramite specifiche convenzioni con gli esercizi commerciali, all'acquisto di cibo. Questo per evitare che i soldi possano essere utilizzati per altri scopi, come pure spesso è accaduto.I richiedenti asilo, per lo più nigeriani, però non hanno voluto sentire ragioni. I responsabili della cooperativa, visto che la situazione si stava facendo sempre più tesa, hanno richiesto l'intervento del dirigente dell'ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone, Giuseppe Di Franco. Il funzionario, accompagnato da alcuni agenti, ha cercato di spiegare ai manifestanti che la legge era cambiata e che loro non avevano più diritto al contributo per l'acquisto degli alimenti, ma i richiedenti asilo hanno continuato ad inveire contro i rappresentanti della cooperativa colpevoli a loro dire, di non aver effettuato i versamenti sui loro conti correnti. A quel punto il dirigente dell'ufficio Immigrazione li ha diffidati ad andarsene, viceversa avrebbe provveduto alla loro identificazione e alla denuncia. Cosa che avrebbe fatto venire meno il diritto all'accoglienza. Solo a quel punto i richiedenti asilo si sono allontanati da viale Mazzini.L'AGGRESSIONETutto sembrava rientrato nella normalità e invece no. Nel primo pomeriggio, uno dei manifestanti della mattinata, nigeriano di 23 anni, è tornato presso la sede della cooperativa Diaconia di viale Mazzini a Frosinone. Il motivo era sempre lo stesso, il taglio della diaria, ma i suoi intenti erano tutt'altro che pacifici. Il giovane è andato in escandescenze e ha cominciato a mettere a soqquadro tutto ciò che aveva davanti alle operatrici spaventate. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate due Volanti, agli ordini del dirigente Flavio Genovesi. Alla vista dei quattro poliziotti, il nigeriano invece di tornare a più misti consigli, si è scagliato contro di loro, ne è nata una colluttazione. Ad avere la peggio due poliziotti che sono stati costretti a ricorrere alla cure del pronto soccorso dell'ospedale Spaziani. Il giovane alla fine è stato bloccato e arrestato. Deve rispondere di resistenza, lesioni ed oltraggio.