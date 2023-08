Martedì 29 Agosto 2023, 08:50

E' divorzio tra il sindaco di Cassino Enzo Salera e la presidente del consiglio Barbara Di Rollo dopo mesi di guerra fredda senza mai esternare i motivi del dissenso, personali o politici. Ieri sera la posizione della Di Rollo è stato esaminato dal gruppo consiliare del Partito democratico. Il gruppo ha chiesto in una nota la smentita di probabili alleanze con il centrodestra o le dimissioni da presidente del consiglio. La maggioranza che sostiene il sindaco Salera è composta da 6 consiglieri del Pd, da 6 della lista "Salera sindaco", e dai due esponenti della lista Demos che esprimono l'assessore Luigi Maccaro, direttore di Exodus. La Di Rollo, iscritta al Pd, venne eletta nella lista del partito alle elezioni comunali del 2019 risultando la più votata in provincia con oltre 700 voti.

Quindi l'incarico di capo dell'aula, poi un incarico da Laziocrea (ente regionale), all'Anci, e a dicembre scorso per le dimissioni di Mauro Buschini entrò per i restanti tre mesi della consiliatura regionale. Ma con il sindaco sono emersi dei dissapori tanto da arrivare al divorzio in maniera spettacolare. Ossia partecipando sabato scorso ad un pranzo di alcuni consiglieri di minoranza che si stanno organizzando per la campagna elettorale della prossima primavera quando si tornerà alle urne per il rinnovo dell'aula. Da tempo il Pd provinciale, il segretario Luca Fantini, e la dirigente Sara Battisti, riconfermata alla Pisana, ha ribadito che il sindaco uscente Salera sarà ricandidato nel 2024. Sabato la Di Rollo ha partecipato al pranzo spiegando che Luigi Maccaro sarebbe disponibile a partecipare alle primarie da sindaco per un'alternativa. Maccaro, coordinatore provinciale dei cattolici popolari di Demos, fuori Cassino per lavoro, ha smentito, però, tale ipotesi: «Non se ne parla proprio. Demos sta nel centrosinistra». Infatti il capo nazionale di Demos Paolo Ciani è deputato del Pd con incarichi di partito.Questa la note del gruppo consiliare del Pd emesso al termine dell'incontro:«Alla luce delle notizie di stampa emerse nello scorso weekend il gruppo consiliare del Pd di Cassino ha voluto incontrarsi per verificare intanto la veridicità di quanto emerso e chiedere delucidazioni in merito, alla presidente del consiglio comunale Barbara Di Rollo. Le indiscrezioni emerse in vari articoli, e purtroppo non smentite, sembrano confermare i rumors degli ultimi mesi, in merito ad un probabile allontanamento della presidente Di Rollo, esponente del Pd, dall'esperienza amministrativa di Salera e della sua squadra. Non riusciamo a capire - continua - per quali ragioni politiche-amministrative Di Rollo abbia maturato, eventualmente, un atteggiamento di chiusura nei confronti dell'esperienza Salera, tanto da indurla ad essere sul punto di "costruire" accordi con gli esponenti della destra cassinate, rimasta nella memoria dei cittadini solo per la passata pessima e grigia amministrazione della cosa pubblica. È chiaro che di fronte a questa situazione e, se le indiscrezioni di stampa non saranno smentite, confidiamo che Barbara Di Rollo rassegni le dimissioni dalla Presidenza del Consiglio Comunale. Ne andrebbe della serietà e credibilità del ruolo istituzionale che ricopre e che ha raggiunto grazie al lavoro ed ai consensi anche di tutti i candidati del Partito Democratico e di tutti i consiglieri di maggioranza. Se poi è stato solo un colpo di sole, dovuto alla calda estate afosa, è bene che arrivi da parte della Di Rollo una netta smentita, chiara, forte e senza alcun tipo di tentennamento».Venerdì prossimo alle 18 si riunirà l'assemblea del centrosinistra per una valutazione del caso Di Rollo. Prese di posizione sono attese dal Pd provinciale.Domenico Tortolano© RIPRODUZIONE RISERVATA