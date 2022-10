Deturpati gli altari della chiesa di San Benedetto, la denuncia del parroco

Un atto vandalico consumato ai danni di un edificio di culto in pieno giorno e nel cuore del centro storico di Frosinone. La denuncia è arrivata dal parroco, don Paolo Cristiano, che questa mattina sul suo profilo Facebook ha raccontato l’episodio in un breve post: “…autori sono ignoti minorenni, così giovani da non essere perseguibili, ripresi dalle telecamere mentre danno fuoco a piante e tovaglie. Non comprendo le motivazioni, ma mi inquieta che i protagonisti non abbiano il minimo senso né del pericolo (sono rimasti a guardare le fiamme...), né della sacralità del luogo…” Parole di amarezza a commento del gesto, quelle del parroco, e in chiusura l’invito “ad impegnarci per la generazione dei più giovani nella nostra città, perché, evidentemente, ciò che esiste finora non è abbastanza”.