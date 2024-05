Domenica 26 Maggio 2024, 07:20

Il giorno più atteso è oggi. O tutto o niente. La gloria o la massima delusione arriveranno dopo novanta intensissimi minuti che rimarranno comunque nella storia del Frosinone e nella mente di tutti i suoi sostenitori. Esserci arrivati potendo decidere il proprio destino, è già un record per il Frosinone, che insegue, dopo due fugaci apparizioni, la prima salvezza in Serie A. Frosinone-Udinese non sarà una partita, ma è “la” partita. Lo è per il Frosinone che può raggiungere l’apoteosi puntando a due risultati.

Lo è per l’Udinese che da quasi trent’anni ininterrottamente è nell’olimpo del calcio italiano e non vuole scrivere la storia al contrario. Attenzione a questa Udinese che quest’anno di imprese in trasferta ne ha disegnate parecchie. Ne sanno qualcosa Milan, Juventus e Lazio ad esempio, che hanno dovuto cedere il passo, in casa, ai bianconeri friulani. Lo sa soprattutto Di Francesco: «Siamo concentrati soprattutto su noi stessi, sull’approccio che dobbiamo avere. Anche loro affrontano un popolo che noi rappresentiamo e che si vuole salvare».

Intanto, per il mister giallazzurro, giocarsi la salvezza è stata una sfida vinta: «Siamo partiti con l’obiettivo finale in testa, consapevoli che noi eravamo etichettati come una delle squadre pretendenti a retrocedere. Questa cosa è stata una grande forza all’interno del gruppo, che ci ha portato all’ultima partita. Ecco, non dobbiamo perdere il desiderio e il coraggio, che significano sapere come affrontare una squadra avversaria in un momento del genere», spiega DiFra che ha guardato, studiato ed analizzato i suoi in questi sei giorni di attesa.

GLI AVVERSARI

Ma ha studiato anche gli avversari: «Mi sono concentrato anche sulle potenzialità dell’Udinese, che ha una identità forte in quello che fa, sulla sua grande fisicità specialmente nella linea difensiva, ma anche negli attaccanti e nei centrocampisti. Una squadra strutturata sotto tutti i punti di vista, sia a livello societario che di organico. Non mi aspettavo che potessero arrivare a giocare la salvezza alla fine. Si vede che ci sono state delle situazioni al loro interno che hanno portato a questo epilogo».

Non sarà una partita qualsiasi: «È l’ultima e non si può sbagliare. Ma vale sia per noi che per loro. Ci sono tanti aspetti, il più importante è quello psicologico. Poi la parte tattica nasce da quello che abbiamo fatto in precedenza. Con atteggiamenti diversi, ma che ci hanno portato frutti importanti. Ora cerchiamo di raccoglierli. E avere tutte le situazioni possibili ben chiare. Ho parlato di piano A e piano B, mettiamoci anche il piano C in questa partita. E’ importante prepararla in tutti i modi, usando degli accorgimenti”. E per Di Francesco è la partita più importante da quando è allenatore? "Per me la partita più importante è sempre la prossima. Ma non è solo la mia partita, è la partita di tutti noi. Questa città, questa società, questa squadra, questo pubblico meritano di restare in serie A per quanto mostrato, per attaccamento, passione ed anche in campo. L’obiettivo finale lo abbiamo vicino e dobbiamo avere anche la paura giusta, che fa alzare a tutti l’attenzione, aspetto fondamentale quando il traguardo è così vicino».

LE SCELTE

I piani ci sono, i protagonisti anche, pur se Di Francesco in settimana ed anche ieri è rimasto rigidamente abbottonato sugli uomini effettivamente a disposizione. Se non ci saranno novità dell’ultimo minuto, davanti a Cerofolini la difesa a tre vedrà in campo Lirola, Romagnoli ed Okoli. In mediana Zortea e Valeri esterni ed in mezzo Barrenechea e Brescianini. «Stiamo cercando di recuperare Mazzitelli e vedo alcune situazioni di giocatori in bilico. Ci teniamo strette le valutazioni, non vogliamo dare vantaggi a nessuno» ha chiarito ieri DiFra. Davanti Soulé ed Harroui alle spalle di Cheddira.

I TIFOSI

E poi i quindicimila dello Stirpe di fede giallazzurra a spingere i propri beniamini. E non sarà una variabile di poco conto. Così come faranno sentire la loro presenza il migliaio di tifosi friulani. Ma ci sarà soprattutto, nella notte ciociara, un grande spettacolo, che il popolo canarino sogna di trasformare in storia.