Domenica 13 Novembre 2022, 08:11

Perseguita la sorella per avere i soldi per acquistare la droga, il giudice dispone il divieto di avvicinamento. Lui, un tossicodipendente di 36 anni residente a Morolo, non faceva altro che perseguitarla per ottenere il denaro che gli serviva per sniffare la cocaina. La donna però ad un certo punto aveva chiuso i cordoni della borsa. Anche lei aveva una famiglia da portare avanti. E non poteva certo con il suo lavoro soddisfare anche i vizi del fratello. Ma l'uomo, soprattutto quando si trovava in crisi di astinenza, non voleva sentire ragioni. Così qualche giorno fa, visto che la donna non aveva voluto nemmeno incontrarlo, le ha teso un agguato per poterle strappare la borsa.

I fatti risalgono ai giorni scorsi quando la ragazza che risiede a Frosinone, mentre si trovava ferma al semaforo ha visto salire nell'abitatolo della vettura il fratello che da tempo, come già accennato, fa uso di sostanze stupefacenti. L'uomo ha cominciato a dirle che aveva assolutamente bisogno di soldi per acquistare la dose giornaliera di droga. Ma al diniego della donna che stava guidando ne è nata una colluttazione. Il 36enne è riuscito ad avere la meglio strappando la borsa alla sorella e derubandola del portafogli. Poi non appena questa è stata costretta a rallentare a causa del traffico, è sceso della vettura e si è allontanato in tutta fretta.

La malcapitata, stanca di essere vessata quotidianamente dal fratello, si è recata in Questura accompagnata dal suo legale di fiducia e ha denunciato il 36enne facendo presente che a causa sua stava vivendo una vita di inferno.

A questo punto alla luce degli elementi raccolti il magistrato inquirente ha disposto il divieto di avvicinamento. L'uomo non potrà avere alcun tipo di contatto con la sorella nemmeno tramite il telefono e i social. Il 36enne che era già finito sotto processo per analoghi reati si è rivolto all'avvocato Giuseppe Dell'Aversano per essere rappresentato nelle opportune sedi.