Venerdì 2 Settembre 2022, 10:04

Il timore sollevato dal custode giudiziario di Aea è che i depuratori debbano fermarsi. Quello di Villa Santa Lucia per i troppi fanghi è già stato stoppato, quello di Ceccano potrebbe esserlo presto. Con conseguenze per le aziende che si trovano nel perimetro, utilizzano quell'impianto e dovrebbero bloccare la produzione. Mandando a casa, fino alla ripresa, i lavoratori.

I depuratori appartengono al Consorzio industriale del Lazio, presieduto da Francesco De Angelis. Il quale premette che delle vicende legate al video non parla. D'altra parte ha avuto l'unica colpa di partecipare alla famosa cena dell'1 giugno nel corso della quale c'è stata la lite tra l'ex capo di gabinetto del Comune di Roma, Albino Ruberti, e il sindaco di Giuliano, Adriano Lampazzi. Lite degenerata, nella quale è intervenuto anche Vladimiro De Angelis - fratello di Francesco - e che per questo ha fatto tirare in ballo anche le polizze. Quelle della Asl e quelle di Aea all'agenzia Unipol di Vladimiro. Ma il Consorzio è estraneo, non ha sottoscritto quelle assicurazioni, e Francesco De Angelis anche per questo non ha alcuna intenzione di lasciare il posto di presidente, come invece è stato chiesto da più parti. Ha detto no per quella che un tempo si sarebbe chiamata disciplina di partito alla candidatura alla Camera, ma al Consorzio resta. In questo momento pensa a mandare avanti l'attività e spiega cosa è stato fatto con gli impianti di depurazione, gestiti da Aea che essendo sotto indagine è affidata a un commissario.

«Già dal 2016 - spiega - la gestione non è del Consorzio, l'Aea aveva la conduzione e la manutenzione, poi su loro richiesta siamo passati a una concessione dall'1 aprile del 2021 per 30 anni».

Vale a dire la gestione di tutti i servizi, delle acque di depurazione, la rete fognaria, la cosiddetta prima pioggia.

«Ci sono arrivate richieste e progetti per i quali abbiamo avanzato proposte di finanziamento alla Regione. Il tema ambientale è da sempre una nostra priorità - aggiunge De Angelis - abbiamo mandato le richieste di finanziamento alla Regione Lazio e investito anche un milione di euro direttamente».

Rispetto a Ceccano un primo intervento è stato già praticamente ultimato, per la prima pioggia e la cogenerazione e si è al 95% del percorso, grazia a 750.000 euro di stanziamento. Un secondo, invece, che riguarda la defosfatazione è al 20% e ha ottenuto un finanziamento di 1,7 milioni di euro.

Sempre a Ceccano, con il piano di coesione e sviluppo, c'è una richiesta di 3 milioni di euro che è in fase di progettazione «attendiamo l'esecutivo per presentarlo alla Regione». Per Cassino, invece, i due depuratori esistenti - uno della Fiat e l'altro dell'allora Cosilam - prevedono un progetto di unificazione da 4,5 milioni di euro che risolverebbe i problemi. «Con il commissario c'è massima collaborazione, come Consorzio abbiamo approvato i progetti e andremo in Regione per chiedere i finanziamenti - aggiunge De Angelis - va ricordato che come Ente non gestiamo né il Pnrr né i fondi strutturali, abbiamo una nuova missione ma viviamo esclusivamente con nostre risorse, quelle dei servizi resi alle industrie, rendicontati al centesimo. L'ambiente resta una nostra priorità, lo ripeto, abbiamo fatto quanto di nostra competenza e se arrivassero ulteriori proposte le valuteremmo».