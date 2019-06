Deposito di rifiuti in fiamme, attesi per oggi i risultati sulle diossine:il capannone è stato sequestrato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La nube che per sei-sette ore si è sprigionata dall'incendio divampato domenica pomeriggio nel deposito di rifiuti della Mecoris, in via Centurie, conteneva sosstanze tossiche? Per saperlo occorrerà attendere i dati delle analisi dell'Arpa che saranno noti forse già nella giornata di oggi. I campioni prelevati sono stati inviati in un laboratorio di Rieti (la provincia di Frosinone è sprovvista di laboratori certificati per questo tipo di esami) per accertare la presenza, e sopratutto in che quantità, di diossine, idrocarburi (Ipa) e altre sostanze inquinanti volatili (Pcb) generate dalla combustione. Oggi verranno svolti altri campionamenti. Solo con questi dati si potrà sapere se ci sono rischi per la salute pubblica a seguito del rogo di domenica.Intanto, il sindaco Nicola Ottaviani, ha fatto sapere che l'allerta polveri sottili è rientrata già nel pomeriggio di ieri. In attesa dei risultati degli accertamenti dell'Arpa resta in vigore la sospensione entro il raggio di km 2 da via delle Centurie, fino al 9 luglio, della raccolta e del consumo di frutta e ortaggi, dell'attingimento idrico a fini alimentari da vasche e pozzi non protetti, il divieto di pascolo.Già da ieri sono al lavoro gli investirgatori per capire cosa sia successo. Si procederà alla rimozione del materiale parzialmente bruciato. Solo successivamente si passerà ad individuare la cause del rogo. Secondo quanto riferito dal presidente della Mecoris, l'ex consigliere comunale Domenico Spaziani Testa, presente nel deposito quando è scoppiato l'incendio, tutto sarebbe partito da un cortocircuito a un muletto. «È ancora presto per dire con certezza quale sia stata l'origine delle fiamme - spiegano dai vigili del fuoco - Sarà necessario confrontare le testimonianze con l'analisi dei segni di fuoco».Il capannone è stato posto sequestro. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Rossella Ricca, sono state affidate ai carabinieri forestali e alla Squadra Mobile. Oltre alla natura del rogo, sono altri gli aspetti da verificare. Innanzitutto la tipologia di rifiuti stoccati all'interno del deposito. Sempre il presidente della Mecoris Spaziani Testa ha dichiarato che nelle balle andate in fiamme ci fossero carta e cartone, e in parte minore da plastica. Quindi rifiuti non pericolosi. La società, stando ad un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia nel 2016, può trattare anche rifiuti pericolosi. Questi in particolare: toner esauriti, olii e lubrificanti, componenti di elettrodomestici, tubi fluorescenti e contenenti mercurio, batterie al piombo esaurite. Il presidente della società ha assicurato in maniera categorica che nel deposito al momento dell'incendio non erano presenti rifiuti pericolosi. Gli investigatori lo stanno accertando.