Delitto di Serena Mollicone, oggi è il giorno del giudizio: l'attesa al tribunale di Cassino

Il giorno del giudizio. Si concluderà oggi al Tribunale di Cassino l’udienza preliminare per l’omicidio di Serena Mollicone. L’omicidio della 18enne di Arce risale al primo giugno 2001, oggi, a 19 anni di distanza, il Gup di Cassino Domenico Di Croce dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio della Procura per i cinque imputati: Franco Marco e Anna Maria Mottola, Vincenzo Quatrale e Francesco Suprano. Tre sono carabinieri. Tanta è l’attesa dalla famiglia Mollicone, anche e soprattutto dopo la morte, del maggio scorso, di Guglielmo Mollicone, papà di Serena divenuto un’icone di legalità e di giustizia.

«Siamo fiduciosi, ottimisti e tranquilli. Questa non è solo la nostra battaglia ma è l’impegno di una società intera. Una società che vuole verità. Sarà un giorno pesante ed importante, ma siamo sicuri che la presenza di zio Guglielmo si farà sentire per trasmetterci ancora più forza». Queste le parole espresse dalla nipote di Guglielmo Mollicone, poche ore prima della decisione del Gup.

Ma a parlare è stata anche la famiglia del brigadiere Santino Tuzi. «Ci siamo - ha detto la figlia Maria -, sarà un giorno importante, molto importante. Il giudice deciderà se ci saranno i presupposti per il rinvio a giudizio degli imputati. Personalmente sono speranzosa ed ottimista, credo che il Giudice prenderà la decisione giusta a prescindere. Se siamo arrivati fin qui è grazie soprattutto a due persone (come ha precisato anche il pubblico ministero durante la sua discussione) in primis Guglielmo, che ha avuto una grande forza e tenacia, nel combattere per trovare la verità, l’altro è mio padre, che con la sua testimonianza ha dato un grande aiuto nelle indagini. Per questo - ha concluso Maria Tuzi - sono tranquilla e ottimista, ma non vi nascondo che sono un pochino in ansia. Preghiamo tutti che sia il giorno della giustizia».



A rischiare il processo, come accennato, sono in cinque. L’ex maresciallo, comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e sua figlio Marco (difesi dall’avvocato Francesco Germani). Tutti accusati di concorso in omicidio. C’è poi la posizione dell’ex luogotenente Vincenzo Quatrale (assistito dagli avvocati Paolo D’Arpino e Francesco candido) in servizio ad Arce nel 2001, nei confronti del quale pende un duplice capo d’imputazione: il concorso morale nell’omicidio della 18enne e l’istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, morto l’11 aprile del 2008, dopo aver detto ai Pm di aver visto Serena entrare in caserma il primo giugno 2001. Il carabiniere Francesco Suprano (assistito dagli avvocati Emiliano Germani e Cinzia Mancini), risponde di favoreggiamento nei confronti dell’ex maresciallo Mottola. Le tappe dell’udienza di oggi che si prevede lunghissima sono già state stabilite: alle 9.30 ci saranno le conclusioni delle difese Mottola e Quatrale.

A seguire le repliche del pubblico ministero Beatrice Siravo ed eventualmente quelle delle parti civili con l’avvocato Dario De Santis difensore storico di Guglielmo e ora del fratello Antonio Mollicone, dell’avvocato Sandro Salera per conto di Consuelo Mollicone, dell’avvocato Elisabetta Nardoni per la zia di Serena e dell’avvocato Elisa Castellucci per la famiglia Tuzi. Parte civile, come noto, c’è anche l’Arma dei carabinieri, assistita dall’avvocatura dello Stato.

Il delitto, infatti, come ricostruito dalla Procura sarebbe avvenuto in un alloggio della stazione dei carabinieri di Arce, dove la ragazza si era recata per un chiarimento con Marco Mottola e dove ci sarebbe stata, alla presenza del maresciallo Mottola e di sua moglie Anna Maria, la lite e la spinta contro la porte del bagno, dove Serena avrebbe battuto la testa. Loro, gli imputati, si sono sempre difesi e dichiarati innocenti. Oggi il Gup deciderà se le prove raccolte sono tali da dover essere approfondite dinanzi alla Corte d’Assise.

