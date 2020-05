Alex Del Piero ricoverato per una colica renale, da Fiuggi gli scrivono “Bevi Acqua Fiuggi”. A Los Angeles, dove da un po’ di tempo, l’ex capitano della Juventus è stato colpito da dolorosi calcoli renali che lo hanno costretto a farsi ricoverare. L’ex attaccante bianconero ha rassicurati i tifosi con un post su Instagram: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3 millimetri possa fare così male”. Sotto la foto del campione in clinica (rigorosamente con mascherina anti Covid) migliaia di fan si sono scatenati con messaggi di pronta guarigione e di affetto nei confronti dello storico capitano della Juve. Tra questi ce ne sono molti di personaggi famosi come Luis Figo, pallone d’oro nel 2000 che gli manda a dire “Riprenditi presto amico mio” o Max Biagi che lo incoraggia “Tutto passa Alex, forza”. Tra i fiuggini la notizia non è passata inosservata, anzi. Inevitabile è stato l’accostamento, in alcuni casi con annesso simpatico sfottò, tra l’acqua di cui è testimonial da anni Pinturicchio, indicata per digerire, e l’acqua che sgorga dalle sorgenti di Fiuggi in grado di “rompere la pietra”. “Bevi Acqua Fiuggi”, “Auguri di pronta guarigione e ti aspettiamo a Fiuggi miracolosa per bere la nostra Acqua miracolosa…altro che plin plin”, “La prossima volta Acqua Fiuggi”, “Acqua Fiuggi per la calcolosi urinaria” sono alcuni tra i commenti più gettonati dai fiuggini. Anche il Giornale Fiuggi ha rivolto un invito all’ex numero 10 della società torinese: “Alex ti aspettiamo a Fiuggi, magari in compagnia del presidente Giampiero Boniperti che tanto ama la nostra città!” ed ha pubblicato una foto del 1998 che ritrae Del Piero mentre si disseta con Acqua Fiuggi. “E' che il mitico capitano è poi passato ad altre acque – ha commentato il servizio un utente facebook - Adesso i buoni Urologi di Los Angele, che Fiuggi conoscono per i tanti convegni del passato, gli diranno quale è l'acqua giusta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA