Contenitori scaraventati a terra e rifiuti lasciati ovunque, degrado nelle strade della movida di Sora

Bottiglie di birra, spazzatura, contenitori scaraventati a terra. A Sora l'inciviltà regna sovrana e gli operatori dell'ambiente Surl, la municipalizzata che si occupa della raccolta rifiuti, si sfogano: chiedono buonsenso e pretendono educazione. Sora ieri mattina, ancora una volta, si è svegliata sommersa dalla spazzatura abbandonata nella serata di sabato e notte da incivili.

I giovani si sono riversati nelle strade del centro e molti di loro si ritrovano nei vicoli, sul Lungoliri, davanti ai locali per chiacchierare e bere alcolici. E questo è senza dubbio un aspetto positivo della ripartenza dopo i due mesi di stop imposti dall'emergenza coronavirus. Qualcuno di loro lo fa, però, senza rispettare il decreto ancora vigente che impone il distanziamento sociale vietando ogni forma di assembramento. A questo si aggiunge il malcostume di quanti abbandonano in mezzo alla strada, sotto le abitazioni, sui marciapiedi, dinanzi le chiese qualunque cosa.

Spesso le buste della spazzatura sono aperte come accaduto ieri notte al Parco Santa Chiara con immondizia sparpagliata a terra. Per non parlare di quanto accaduto in vicolo San Francesco dove addirittura i secchi della raccolta differenziata sono stati scaraventati tutti a terra.

«Hanno messo a ferro e fuoco il centro storico - lamenta una residente di Corso Volsci - Siamo contenti che siano ripartite le attività e che ci sia passeggio in centro ma non è giusto che la domenica mattina ci troviamo di fronte a questo spettacolo e non è neanche giusto che gli operatori dell'ambiente debbano raccogliere le bottiglie di vetro rotte o qualsiasi altro tipo di immondizia abbandonata dagli incivili».

