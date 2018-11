© RIPRODUZIONE RISERVATA

I calcinacci sono caduti circa una settimana fa e nessuno ancora li ha rimossi. Succede in Corso dellla Repubblica, nel centro storico di Frosinone, davanti al bar Le Terrazze. I calcinacci, forse a causa delle piogge della scorsa settimana, si sono stataccati da un terrazzo, Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. L'area è stata transennata dalla polizia locale, ma da allora tutto è rimasto fermo. Un vero e proprio giallo. Tanto che qualcuno, tra lo scherno e la protesta, ha affisso un cartello con la scritta "scena del crimine".