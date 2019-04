Decorazione ceramica e pittura iperrealista, le opere di Stefania Del Nero in mostra a Veroli

Resteranno in esposizione fino a lunedì 22 aprile le opere di Stefania Del Nero. La mostra "L'incanto dell'arte", patrocinata dal Comune, è in corso presso il Chiostro di Sant'Agostino di Veroli. L'arte di Stefania Del Nero spazia dalla decorazione della ceramica alla pittura iperrealista da cui emerge, come scrive il critico Alberto Spaziani, «una scrupolosa precisione delle immagini». Il suo percorso, partito con l'argilla, è approdato prima alla decorazione della ceramica sotto la guida di grandi maestri di Derruta come Romano Ranieri di cui diventa artista prediletta. Approda poi alla "tecnica Morano" coltivando, scrive Rita Paroli, «una continua ricerca della perfezione e del bello».



© RIPRODUZIONE RISERVATA