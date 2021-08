Venerdì 6 Agosto 2021, 02:50

«Non vogliamo più ingrassare i cinghiali a beneficio dei cacciatori. Ci stanno distruggendo da anni i nostri raccolti con i quali viviamo. Adesso basta».

Infuriati gli agricoltori dell’area cassinate fino alla valle dei santi per la strage dei raccolti causata dai branchi di cinghiali che di notte invadono i campi coltivati. L’urlo di dolore si è levato ieri mattina in sala Restagno al comune di Cassino (nella foto) dove si sono ritrovati i sindaci Salera (Cassino), Rotondo (Pontecorvo), Angelosanto (Sant’Elia), Murro (Pignataro Interamna), Bucci (San Vittore del Lazio), Scittarelli (Sant’Apollinare), Messore (Sant’Ambrogio). E c’era il presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia, Sandro Filippi, a fronteggiare le bordate critiche degli agricoltori. «Ho dovuto riseminare 15 ettari di granturco e ricomprare i semi e ritrovarmi con mezzo raccolto ed una grossa perdita economica. Noi viviamo di raccolti che vendiamo», ha gridato un coltivatore della valle dei santi.

Ed un altro: «Di fronte a spese documentate di 2500 euro la regione mi ha rimborsato 150 euro. E’ una vergogna».

Ed è esploso anche il contrasto sociale tra coltivatori e cacciatori i quali sarebbero contrari a sparare adesso ai cinghiali. Vogliono farlo solamente quando la caccia è aperta, ovvero tra ottobre e gennaio. Ne vengono uccisi a centinaia e rivenduti. Adesso, secondo una stima dei contadini, si aggirano tra i boschi e i campi oltre un migliaio di questi suini. Un numero altissimo da controllare. Le trappole e i recinti elettrici applicati da qualcuno non hanno dato alcun esito. E il rappresentante di Atc ha spiegato che a luglio sono stati uccisi appena 43 cinghiali su circa 500 che si aggirano tra Pontecorvo e la valle dei santi. I coltivatori volevano protestare in maniera plateale portando i trattori davanti al comune di Cassino ma la polizia ha negato il permesso. Ma ieri si sono fatti sentire. I sindaci hanno cercato di calmarl. «Dobbiamo andare a Roma – ha detto il sindaco Enzo Salera, d’intesa con i colleghi – con proposte valide che voi dovete indicarci. Noi sindaci non possiamo fare granchè».

Non sono state risparmiate bordate a chi lascia intere aree incolte, nonché al Consorzio di Bonifica per i canali di scorrimento delle acque coperti di vegetazione e mai puliti, diventati habitat ideale per i cinghiali. Il presidente dell’Ambito territoriale di caccia ha sostenuto che la sola caccia selettiva (partita il 4 luglio) non risolverà il problema. Occorre, a suo dire, ottenere l’autorizzazione per battute straordinarie. Una competenza che la legge attribuisce alla Polizia Provinciale. Si verificherà se sarà percorribile tale via con ordinanze dei sindaci.