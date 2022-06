Sabato 4 Giugno 2022, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 08:21

La Asl di Frosinone condannata al risarcimento di mezzo milione di euro per un presunto caso di malasanità ai danni di un neonato subito per complicanze sorte durante un parto. L'evento avverso risale al maggio del 2015 presso l'ospedale Spaziani del capoluogo. Dopo tali fatti i genitori del piccolo paziente hanno citato in giudizio l'azienda sanitaria per il risarcimento del presunto danno.

La causa si è conclusa a settembre dello scorso anno. Il giudice, accogliendo in parte le richiese della parte lesa, ha condannato l'azienda sanitaria ciociara al pagamento del risarcimento del danno pari a circa 512mila euro. La Asl, attraverso il legale incaricato, ha impugnato la sentenza in Appello, ma si è deciso intanto di liquidare la somma dovuta per evitare ulteriori aggravi di spesa essendo la sentenza del tribunale civile immediatamente esecutiva.

In caso di esito diverso, favorevole alla Asl in Appello, verrà ovviamente chiesta la ripetizione delle somme liquidate.

IL MONITORAGGIO

Dal 2015 al 2021, l'azienda sanitaria di Frosinone ha liquidato circa 35 milioni di euro di risarcimenti per eventi avversi subiti dai pazienti. Il dato viene ogni anno monitorato attraverso un piano specifico redatto dal responsabile del reparto di medicina legale e rischio clinico, il dottore Paolo Straccamore.

La Asl di Frosinone, dal giugno 2013 al novembre 2018 ha pagato in proprio i danni in regime di autoassicurazione, successivamente è stata attivata la copertura assicurativa ancora vigente con una compagnia specializzata nella responsabilità sanitaria.

Rispetto ai sinistri relativi all'assistenza dei pazienti, in base alla classificazione regionale ci si può trovare di fronte a tre tipi di eventi. Un evento avverso è quello che comporta un danno al paziente; un near miss (o evento evitato) è collegato a errori che però (o per caso fortuito o perché intercettati) non hanno conseguenze per il paziente; un evento sentinella è un evento avverso grave, che può comportare la morte o un grave danno al paziente e che è indicativo di un malfunzionamento all'interno del sistema. L'analisi di questo tipo di questi eventi serve ad individuare le aree più soggette ad eventi clinici avversi.