Individuato grazie al sistema di video sorveglianza e denunciato. Si tratta di un ventiduenne di Pontecorvo, ritenuto dai carabinieri diretti dal maresciallo Mauro Scappaticci, l’autore del danneggiamento avvenuto il 4 maggio scorso al centro della Cittadina Fluviale, dove furono divelti i contenitori della raccolta differenziata.

A sporgere denuncia sono stati i responsabili del servizio di raccolta differenziata che, all'alba del 4 maggio, trovarono in via Santa Maria di Porta i contenitori spostati e posizionati al centro della strada. Era il primo giorno di allentamento delle misure per il contenimento della pandemia di Covid -19 e i contenitori erano stati posti a distanza: come a voler inscenare una sorta di distanziamento sociale. Una bravata, costata al ragazzo una denuncia a piede libero alla Procura di Cassino per danneggiamento.