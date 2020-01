Dallo "Spallanzani" ai vertici della Asl di Frosinone, ecco Patrizia Magrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Scelta dal Direttore Generale Stefano Lorusso, il nuovo Direttore Sanitario è una professionista di assoluto valore, con un curriculum testimone di numerosissimi incarichi di prestigio e di direzione in importanti Enti, Aziende e Strutture del Sistema sanitario quali l'Istituto Nazionale Lazzaro Spallanzani, l'Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, la docenza all'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma».«Nel dare il benvenuto al nuovo Direttore Sanitario aziendale - dicenella nota il direttore Generale Stefano Lorusso - desidero esprimerle un sentito ringraziamento per aver voluto darepriorità alla ASL di Frosinone tra le altre che l'avrebbero voluta Direttore Sanitario. Sono certo che con l'esperienzae l'entusiasmo di cui è portatrice la dottoressa Magrini questa Asl potrà effettuare un deciso balzo in avanti nelleprestazioni sanitarie erogate».Espletate le formalità amministrative relative al nuovo incarico, si legge anche nella nota, Lorusso e Magrini, accompagnati da D'Ambrosio (fino a ieri Direttore Sanitario aziendale facente funzione) hanno avuto un primo incontro con la Dirigenza sanitaria della ASL. «Desidero ringraziare D'Ambrosio - aggiunge ancora nella nota Stefano Lorusso - per la disinteressata vicinanza e la collaborazione prestata che in questi mesi hanno fa-cilitato molto il mio inserimento nella ASL».