«Dai rifiuti l'energia per le nostre fabbriche»

Sono recenti gli anni in cui scrivevi “rifiuti” e leggevi “camorra” , o “interramenti” , o “cave abbandonate”.

«Mi spiace, ma chi è rimasto ancorato a quelle equivalenze è fuori dal tempo. Oggi lavorare i rifiuti è una cosa seria. E, soprattutto, richiede tanta professionalità. Nè camion né ruspe». Francesco Borgomeo sfoglia progetti, analisi e statistiche. Poi riprende: «Ho sempre creduto nell’innovazione e oggi posso dire di essere l’unico imprenditore, al mondo, che, dalle ceneri dei termocombustori produce cubetti di sampietrini, ma anche strati di porfido e di basalto per i marciapiedi. E di tutti i colori».

E le ceneri dove le prende? «Dai termocombustori di San Vittore e di Acerra».

Già Acerra: dal mega impianto gestito dalla «A2A», società di Milano che si occupa di acqua , luce e gas. Un colosso da 7,3 miliardi di fatturato, con oltre 12mila dipendenti: per ricavi e margini è la prima local utility italiana, il secondo operatore italiano per capacità elettrica installata. In Nord Italia è presente lungo tutta la filiera dell’energia elettrica: dalla produzione sino alla distribuzione e vendita. Ora ha comprato il 27,7% del gruppo Saxa Gres di Francesco Borgomeo, appunto.

Come è nato questo accordo?

«Sono ormai 3 anni che frequento l’impianto di Acerra e i rapporti sono stati sempre improntati alla correttezza e alla lealtà. Loro sono rimasti sbalorditi dai miei cubetti di porfido... ed eccoci qua. La loro filosofia è identica alla mia: fare impresa non sfruttando l’ambiente. Al contrario, tutelandolo. Mi piace ricordare, ad esempio, che lo stesso termovalorizzatore di Acerra è stato costruito con tecniche innovative e filtri talmente potenti che l’aria buttata fuori dai camini è più pulita di quando ci entra. Senza dimenticare che gli scarti delle nostre cucine forniscono l’energia per far camminare gli impianti».

Ed è lì che lei vuole arrivare...

«Certo: non a caso con la Saf (la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in Ciociaria) abbiamo individuato due siti in cui dovrebbero nascere i futuri impianti per la lavorazione dell’organico: uno ad Anagni e l’altro a Roccasecca. Puntiamo a produrre energia per le rispettive zone industriali, a cominciare dai miei due stabilimenti».

I tempi?

«Penso che alla fine del 2022 potremo avere la prima emissione di energia, in Ciociaria, prodotta dalla frazione organica. Senza dimenticare che a Roccasecca, così come ad Anagni, daremo lavoro, rispettivamente, a 25/30 persone. Senza considerare l’indotto (manutentori, autisti...)».

E’ fiducioso?

«Sì, perchè dopo aver salvato la ex Marazzi di Anagni (140 posti di lavoro) e la Ideal Standard di Roccasecca (400 posti) ho più fiducia di prima. E pensare che, all’inizio, nessuno avrebbe scommesso un cent sul recupero dei due stabilimenti.. E questa fiducia nasce dalla convinzione che la provincia di Frosinone ha un potenziale enorme: i rifiuti, che oggi vengono trasferiti al Nord, pagando».

E l’esempio di Brescia insegna...

«Esatto. Solo che lì questo discorso l’hanno fatto più di 10 anni fa. Oggi con l’energia prodotta, A2A assicura alle famiglie non solo i servizi tradizionali, ma anche il teleriscaldamento».

E noi quando potremo riscaldare le nostre case con l’energia prodotta dai rifiuti?

«Fra quanti anni non lo so. Ma sono certo che ci arriveremo. E in questo passaggio un ruolo fondamentale lo ricopre proprio la Saf che, si badi bene, è una Società Pubblica. Pertanto ai cittadini non sarà nascosto nulla: sarà tutto trasparente».

Ma se l’organico andrà ad Anagni e Roccasecca, a Colfelice cosa rimarrà?

«E' già qualche anno che l'organico non viene più lavorato a colfelice. Tutto il resto, dall'indifferenziato alla plastica, alla carta, ai metalli, Colfelice sarà la nuova Fabbrica dei materiali su cui il presidente Lucio Migliorelli sta lavorando da anni e che sarà il fulcro di questa nostro progetto di economia circolare».

