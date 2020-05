Dagli agriturismi può ripartire la stagione turistica dopo l'emergenza coronavirus. Ne è convinta Agriturist, l’associazione che riunisce gli agriturismi di Confagricoltura. In provincia di Frosinone quella degli agriturismi è una realtà che conta 200 aziende, molte delle quali di piccole dimensioni e per lo più a conduzione familiare. L’emergenza sanitaria ancora in corso ha lasciato tracce profonde anche negli agriturismi ciociari ma la speranza di risalire la china non manca. Puntare sugli agriturismi, per l’estate – sottolinea Confagritcoltura Frosinone - può e deve essere uno degli aspetti che le istituzioni devono maggiormente tenere in considerazione, essendo strutture in grado garantire le nuove esigenze: il distanziamento sociale e la vacanza di prossimità”.

Il presidente di Confagritcoltura Frosinone Vincenzo del Greco Spezza si schiera al fianco di Agriturist e sferza le istituzioni sugli aiuti: “Bene lo stanziamento da parte della Regione Lazio di fondi a favore delle strutture agrituristiche – sottolinea – ma 2500 euro per il riavvio e la sanificazione non sono sufficienti. Le preoccupazioni degli imprenditori agrituristici, a partire dalla mancanza di liquidità e dai tributi da pagare sono ben altre perché le disdette e gli annullamenti delle prenotazioni a causa del lockdown hanno totalmente azzerato i fatturati”.

Il vertice dell’associazione ciociara di agricoltori evidenzia le potenzialità legate all’agriturismo come investimento per tutta l’economia del territorio e del paese: “Tali strutture – dichiara del Greco Spezza - hanno tutte le caratteristiche necessarie in questa fase di emergenza: contatto diretto con la natura, spazi ampi, sistemazioni indipendenti, appartamenti, lontananza dalla folla, benessere e del buon cibo genuino e locale”. L’offerta di agriturismi è davvero elevata e variegata da nord a sud della provincia. Il grido di allarme che si leva da queste strutture per la fase 2 riguarda tanto l’annullamento delle prenotazioni quanto le incertezze per la gestione del dopo Covid. “Noi abbiamo due grandi sale e un porticato esterno – ci riferisce la titolare de La Torretta, ad Arpino, un grande agriturismo che conta 12 stanze e produce l’80% dei prodotti utilizzati – ma la necessità di distanziare cambierà tutto. Durante la quarantena non abbiamo lavorato nemmeno da asporto e adesso sono arrivate le bollette, le tasse, inoltre abbiamo 7 operai che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione”. Preoccupano le spese da affrontare per tornare a lavorare seguendo le regole tra dotazione di guanti, gel e dispositivi di sicurezza ma prevale la volontà di andare avanti: “In questa azienda c’è la storia della nostra famiglia e abbiamo fatto importanti investimenti in questi anni. Certo, non abbiamo prenotazioni di eventi per tutta l’estate ma vedremo cosa accadrà”.

Anche le realtà piccole hanno riscontrato un deciso danno economico a causa del Coronavirus: “Abbiamo calcolato circa 20mila euro in tre mesi” ci dicono i proprietari de Il Castagneto, una suggestiva struttura con 6 camere e un ristorante situata a Supino a ridosso di un bosco di castagne, nel cuore dei monti Lepini. “Non ci sono ancora le linee guida per le distanze e altre indicazioni per la ristorazione – ci manifesta la sua preoccupazione il titolare de Il Castagneto – ma credo che i posti, attualmente 60-70, si ridurranno della metà. Siamo pronti anche a lavorare su più turni ma ci devono far sapere come”. Pare di capire che il danno non sia solo economico: “Se fossimo in affitto saremmo già falliti, fortunatamente la nostra è una piccola azienda a conduzione familiare – concludono dal Castagneto – e durante il lockdown ci ha aiutato anche il filo diretto che abbiamo mantenuto con i clienti facendo tutorial per fare la pasta in casa, pane, dolci. Ci hanno seguiti anche dall’estero”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA