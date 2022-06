Da studente a prof, 52 anni nello stesso istituto: in pensione Pietro Crescenzi

Con lettera ufficiale viene posto in quiescenza Pietro Crescenzi, docente e memoria storica dell’Istituto industriale per l’elettronica di Ferentino. In qualità di alunno iniziava il suo percorso nell’istituto nell’anno 1970, la sua classe, fu la prima a realizzare l’importante realtà scolastica nel nostro territorio . Diplomatosi nel 1975, l’allora preside La Rosa per due anni lo chiamò per supplenze brevi, essendo difficilmente reperibili, in quegli anni, persone con competenze tecniche di laboratorio. Immesso in ruolo nel 1978, ha concluso dopo oltre 42 anni di insegnamento la sua carriera di docente. Stimato da alunni e colleghi, ha contribuito a traghettare il rinnovamento e potenziamento dell’istituto, oggi tra i migliori a livello regionale.