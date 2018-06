di Emiliano Papillo

Un 50enne di Nola è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Frosinone dopo che si era presentato al carcere di via Cerreto chiedendo di poter essere ospitato in qualche cella. L'uomo, pluripregiudicato, era attualmente agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Nola in Campania. Stava scontando la pena per i reati di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale dopo alcuni arresti avvenuti nel napoletano. Ultimamente era rimasto senza lavoro e con pochissimo denaro a disposizione. Così ieri mattina è partito da Nola in treno per raggiungere Frosinone. La fortuna è che nessuno nel corso del suo tragitto in treno si è accorto della sua evasione dagli arresti domiciliari. Arrivato nella stazione capoluogo ciociaro con mezzi di fortuna è riuscito a raggiungere il carcere di via Cerreto.



Qui alle guardie presenti ha chiesto un posto, una cella in cui vivere. Sosteneva di non avere soldi e di sentire il bisogno urgente di mangiare.



«Il carcere di Poggio Reale è brutto, si sta male, a Cassino è stretto, qui invece a Frosinone mi hanno detto si sta bene, arrestatemi voglio andare in galera» avrebbe affermato l'uomo alle guardie carcerarie presenti. La polizia penitenziaria ha così chiamato i carabinieri che in pochi minuti sono giunti sul posto. L'uomo, arrestato per evasione dagli arresti domiciliari ha passato una notte nelle camere di sicurezza. Questa mattina, difeso dall'avvocato Giuseppe Spaziani è stato processato per direttissima e rimesso in libertà. L'avvocato Spaziani ha dimostrato che la volontà dell'uomo non era quella di evadere dagli arresti domiciliari, bensì di raggiungere un posto, un carcere dove poter avere un letto, una cella e qualcosa per poter mangiare.

Venerdì 1 Giugno 2018



