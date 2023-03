Venerdì 3 Marzo 2023, 07:33 - Ultimo aggiornamento: 08:42

Una passione coltivata fin da piccolo quando, accanto alla mamma, impastava insieme a lei acqua e farina con le sue piccole mani da bambino. Oggi è il campione mondiale di pizza fritta dopo aver fatto il lavapiatti in Calabria, una lunga gavetta lontano da casa e dopo essere diventato istruttore presso l'Accademia Delle arti bianche.

È la storia di Pietro Sementilli di Strangolagalli a cui la pandemia ha cambiato la vita. Dopo aver gestito dal 2014 al 2019 una trattoria-pizzeria a Roccasecca si trasferisce per qualche settimana in Svizzera con il Covid che iniziava a circolare. Si trasferì momentaneamente per il periodo natalizio nei pressi di Basilea per dare una mano in una pizzeria di un amico. Fino al 15 gennaio quando decise di ritornare in Italia. Dopo poco arrivò la pandemia, un duro colpo per tutti i ristoratori ed anche per Pietro Sementilli che prese la triste decisione di non riaprire più il locale di Roccasecca. Ma non si fece sopraffare dallo sconforto ed anzi preparò le valigie e decise di tornare nella provincia di Basilea e di rimboccarsi le maniche. È da quel momento che la sua vita cambia radicalmente.

La sua pizza va a ruba. Ne sforna 130-140 pizze al giorno. Pietro - che vanta numerosi corsi di formazione e sil titolo di istruttore all'Accademia delle arti bianche - è l'unico pizzaiolo. La sua vita procede a passo spedito, malgrado la pandemia, e tutto sembra andare bene fino a quando alla fine del 2022 decide di partecipare ai Campionati del Mondo di Pizza di Rimini, una quattro giorni intensa in cui si sfidano i migliori pizzaioli provenienti da tutti i paesi del mondo divisa in tre categorie: pala, tonda e pizza fritta. Con l'umiltà che l'ha sempre caratterizzato inizia a prepararsi alla sfida, a fare allenamenti, studiando impasti, ingredienti cercando di capire qual è il segreto della pizza più buona del mondo.

Segreto che trova e che oggi custodisce gelosamente perché Pietro è diventato il campione mondiale di pizza fritta 2023 con una ricetta davvero unica e che parla di questo territorio: "L'innovazione incontra la tradizione" è il titolo del piatto. La pizza è ripiena di una mousse di mascarpone gorgonzola, broccolo di Roccasecca ripassato in aglio olio e peperoncino, i tradizionali ciccioli e la mozzarella di bufala affumicata per un'esplosione di sapori che ha incantato la giuria del prestigioso campionato: "È stata una sensazione indescrivibile, una vittoria che oggi voglio dedicare alla mia famiglia, agli amici ed ai colleghi che mi hanno sempre supportato ed in particolare Guglielmi carni', Gabriele e Domenico, Davide Palladinelli che ha sempre creduto in me e che mi ha insegnato l'arte della pizza». Pietro Sementilli presto tornerà nella sua terra d'origine dove parteciperà allo Street food festival che stanno organizzando nel Comune di Boville. E certamente la sua pizza fritta col broccolo di Roccasecca sarà il piatto più atteso.