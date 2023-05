Mercoledì 3 Maggio 2023, 09:15

I volti, di grandi e piccini, stampati di gioia. Le tribune che vibrano ad ogni salto che accompagna il ritmo dei cori, incessanti, che per tutta la serata sostengono i "Leoni" nell'ultima cavalcata verso la serie A. Un turbinio di emozioni, calore e suoni che si alzano dalla curva Nord dello Stadio "Benito Stirpe". Lì in quel segmento dello stadio c'è l'anima e il cuore pulsante del tifo del Frosinone, c'è chi da anni, da sempre, segue la squadra. Non c'è vento, non c'è sole e non c'è pioggia che può fermare l'amore per il Frosinone. Una serata indimenticabile quella vissuta lunedì. Tutti i tifosi storici, ma anche tante famiglie, che hanno scelto la curva per dare supporto attivo alla squadra, sono arrivati allo stadio con grande entusiasmo. Il pareggio del Bari, nel pomeriggio, ha dato lo slancio al Frosinone per approdare, con i calcoli matematici in tasca, in serie A con largo anticipo. Alla fine sarà così. Un applauso accompagna, poco dopo le 19.07, l'ingresso dei giocatori sul terreno di gioco. Un giro sul campo dopo l'arrivo in pullman per vedere le condizioni del terreno, per sentire il calore. Poi tutti negli spogliatoi, per le ultime indicazioni di mister Grosso, e la fase di riscaldamento.

L'URLO

Brividi tra i migliaia di tifosi quando lo speaker annuncia le formazioni, ma prima va la canzone di Ligabue: "Urlando contro il cielo" e la Curva Nord si riscalda. Poi la carica, l'urlo di battaglia. Lo speaker: «Anche questa notte, al suono dei nostri tamburi scendono in campo i leoni giallazzurri. Come sempre: rispetto per tutti, paura di?!». La curva Nord risponde: «Nessuno!» Lo speaker: «A testa alta, a petto in fuori, per sempre?!». E ancora la curva Nord, risponde: «Fro-si-no-ne!». Poi una ad uno i nomi dei titolari. Interminabile la voce degli ultras al grido: «La capolista se ne va!». L'entusiasmo, già alle stelle, esplode al primo gol di Borrelli. Lo "Stirpe" si trasforma in una bolgia. Turati, sotto la curva Nord, saluta i tifosi. Al 42' il raddoppio del Frosinone: Insigne spiazza Colombi dal dischetto e trasforma il 2-0. Il gelo alla ripresa, quando la Reggina accorcia le distanze con Hernani, ma è quel punto che la curva Nord chiede a tutti i tifosi il sostegno: «In piedi per la squadra». Il sigillo alla partita al 57': Caso infilza il portiere avversario e sigla il 3-1. Il resto è attesa, sempre in clima di festa e negli ultimi minuti, quando la A e un passo, il coro: «La capolista se ne va!», che ha accompagnato la stagione magica dei "Leoni", cambia. Un'unica voce si alza dalla curva Nord: «La capolista è in serie A». Poi la ola fino al termine, minuti interminabili, quattro concessi, ma si va oltre. Allo scoccare del 95', la palla arriva a centrocampo e il triplice fischio rompe l'attesa. Un attimo ed è invasione di campo poi i caroselli dallo "Stirpe" al centro città. Cori e abbracci fino all'alba. «Chiedeteci se siamo felici?», dicono alcuni tifosi. Il Frosinone è in serie A. Per la terza volta in otto anni.

Chapeau!