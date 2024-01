Mercoledì 31 Gennaio 2024, 08:59

Cuoco morto nell'hotel-ristorante "Rifugio Le Mainarde": si è trattato di un incidente. A chiarire i contorni del decesso di Gianni Di Zazzo, il 57 enne trovato morto sabato scorso nella struttura ricettiva attualmente in ristrutturazione, è stata l'autopsia che si è svolta nella serata di lunedì.

Il medico legale ha relazionato al pubblico ministero Andrea Corvino della procura di Cassino, che coordina le indagini dei carabinieri, riconducendo il tutto a un fatto accidentale, una caduta dalla scale, con ogni probabilità. Ancor prima del medico legale, i carabinieri del comando provinciale, assieme ai colleghi della sezione operativa di Cassino e della stazione territoriale, avevano eseguito accertamenti di natura scientifica alla ricerca di dna e impronte. Accertamento che, però, non aveva fatto emergere elementi da ritenere che il decesso del 57enne potesse essere legato a un gesto violento. Dunque, con il passare delle ore, quello che era apparso come un mistero è stato chiarito.

LA RICOSTRUZIONE

I dettagli della dinamica del decesso saranno del tutto noti solo dopo le relaziono finali del medico legale e degli investigatori dell'Arma. "Giannetta", come veniva chiamato in maniera affettuosa, sabato mattina sarebbe uscito per fare la spesa, al rientro, nel Rifugio dove svolgeva la mansione di cuoco fin quando era aperto e dove ora viveva, nel salire le scale sarebbe scivolato riportando una ferita alla testa. Avrebbe tentato di tamponarsi la ferita con la carta igienica all'interno del bagno e poi, stordito, si sarebbe coricato su un letto-divano. A fare la tragica scoperta, la tarda mattinata di sabato scorso, una coppia di conoscenti arrivati da fuori Regione per consegnargli olio da cucina. Nel pomeriggio di ieri il magistrato ha firmato il nulla osta per la riconsegna della salma alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani, primo febbraio, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale San Biagio Saracinisco, centro di origine di Gianni Di Zazzo dove vivono i familiari più stretti.