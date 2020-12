Le hanno ribattezzate Barbara e Scolastica. Sono due cucciole di cane salvate questa sera dai vigili del fuoco di Cassino a Pontecorvo. A notare la scatola abbandonata sul ciglio della strada sulla provinciale in contrada San Cosma e Damiano è stato un passante. Immediata la chiamata a Simona Zonfrilli presidente dell’associazione Anima Randagia. Le cucciole impaurite si sono infilate in un cunicolo molto piccolo dove scorre acqua piovana.

Intorno alle 18 i vigili del fuoco sono intervenuti e, con non poca fatica, hanno messo in salvo le cucciole.

“Grazie di cuore ai vigili del fuoco, sono stati grandissimi. Con professionalità e determinazione hanno messo in salvo le piccole di circa 2 mesi. Le abbiamo chiamate Barbara in onore di Santa Barbara e Scolastica, in onore di Santa Scolastica, come chiestomi dai vigili del fuoco. Ora sono al caldo e al sicuro, le ho avute in affidamento”, ha spiegato Simona Zonfrilli.

