Frosinone, crolla un albero all'ingresso del tunnel di San Gerardo: tragedia sfiorata. Strada chiusa e verifiche

Poteva essere una tragedia. Per fortuna non è stato così. Solo per puro caso quel grosso tronco crollato sulla strada non ha centrato alcun veicolo. E' accaduto poco fa a Frosinone, in via San Gerardo, prima dell'ingresso del tunnel che poi sbuca in viale Roma, in centro.

Un albero alto più di dieci metri, all'improvviso, è precipitato sull'asfalto spezzandosi e creando una sorta di muro, di enorme sbarramento. In quel momento, fortunatamente, non passavano auto né motorini, altrimenti si sarebbe rischiato il dramma. Sul posto, scattato l'allarme, dato da alcuni automobilisti, sono intervenuti i vigili del fuoco con due mezzi e una pattuglia della polizia locale. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, mentre l'area è stata transennata.

I vigili del fuoco in questo momento sono al lavoro per segare il fusto dell'albero, ridurlo in pezzi, per poi rimuoverlo dalla carreggiata.

Si sta valutando la situazione nonché le condizioni di altri grandi arbusti a ridosso del tratto stradale. Secondo quanto appreso, l'importante arteria di collegamento potrebbe restare interdetta al traffico fino a domani per consentire un accurato sopralluogo tecnico.