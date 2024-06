Debito e composizione delle crisi, il ruolo degli avvocati e due episodi a lieto fine

Intervenire in situazioni di crisi da sovraindebitamento cercando un accordo tra debitore e creditore. È il ruolo svolto dall’Organismo di composizione della crisi (Occ) ente terzo e indipendente attivo anche presso l’Ordine degli avvocati di Frosinone.

Nato con la legge 3 del 2012, l'Occ consente al debitore incapiente ma "meritevole", il quale non abbia commesso frodi e non abbia agito con dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento di arrivare a un accordo con i creditori.

I BENEFICIARI

Possono accedere all'organismo il privato (che sia consumatore, imprenditore, socio, professionista o lavoratore autonomo), le società professionali, le associazioni, gli studi associati e gli enti privati non commerciali purché non fallibili.

Tre le diverse procedure attivabili: il piano di ristrutturazione dei debiti (per persone fisiche e famiglie); il concordato minore (ditte, società e associazioni) e la liquidazione controllata (attivabile nel caso di liquidazione del patrimonio dei debitori).

DUE STORIE

Presso l’Ordine degli Avvocati di Frosinone, l’Occ ha una sede fisica al 3° piano del Tribunale e ha come referenti l’avvocato Angelo Galassi e l’avvocata Maria Pia Coreno, che hanno voluto raccontare due dei casi risolti con esito positivo e che attualmente sono all’omologa del tribunale.

Nel primo caso, il soggetto che si è rivolto all’Occ è una persona che ha perso il posto di lavoro trovandosi a dover far fronte al mutuo bancario per l’acquisto della casa, al pagamento di tributi presso il suo Comune di residenza e a un debito contratto con l’Agenzia delle Entrate.

Una situazione difficile da gestire e particolarmente gravosa dal punto di vista psicologico che, affidata all’Occ e al gestore, ha trovato risoluzione attraverso un piano di ristrutturazione del debito per il quale c’è stato anche l’intervento della finanza esterna (aiuto di un familiare), che ha consentito lo stralcio del 70% del debito e la rateizzazione del restante 30% attraverso, appunto, un piano concordato tra debitore e creditore.

Una soluzione che non solo ha evitato il peggiorare delle condizioni della persona, già particolarmente provata dalla perdita della sua occupazione, ma le ha consentito di trovare una modalità sostenibile per far fronte alla grave situazione debitoria.

In un altro caso, a usufruire dell’Occ sono stati alcuni soggetti che hanno ereditato una gravosa situazione economica legata a un’attività commerciale. Attraverso la procedura della liquidazione controllata del patrimonio e con un riparto dei debiti commisurati alle possibilità di ciascuno, è stato possibile anche in questo caso stralciare una parte del debito e rateizzare il restante dovuto che, in pochi anni, sarà saldato interamente al creditore.

GLI AVVOCATI

«Sono soltanto due delle storie che abbiamo trattato all’interno dell’Ordine degli Avvocati – è il commento dei referenti dell’Occ, Angelo Galassi, e Maria Pia Coreno – e che vogliamo portare all’attenzione pubblica essenzialmente per due ragioni: innanzitutto perché in Italia esiste il problema del sovraindebitamento che non può essere trascurato e deve essere risolto. In secondo luogo, perché vogliamo dare una speranza a quei cittadini, quelle famiglie e quelle imprese del nostro territorio che in questo momento si trovano in una situazione disperata e pensano di non avere futuro. Invece il futuro è ancora possibile proprio grazie a questo organismo su cui, però, spesso, viene fatta una cattiva o erronea informazione. Noi abbiamo voluto raccontare due esempi su tutti che si sono conclusi positivamente e che speriamo siano di aiuto anche per altre situazioni simili».

«L’Organismo di Composizione della Crisi – sottolinea il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Frosinone, Vincenzo Galassi – è uno strumento poco conosciuto ma che consente di evitare che i soggetti sovraindebitati si rivolgano, per porre rimedio alla propria condizione, a persone poco raccomandabili. L’obiettivo, invece, è quello di aiutarli a rientrare nel circuito economico-produttivo e a scongiurare che la condizione di emarginazione economica si tramuti in una grave ed irrimediabile condizione di emarginazione sociale».