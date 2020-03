© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel momento più drammatico dell’emergenza coronavirus, con l’estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale, un’altra difficile giornata per la provincia di Frosinone si è chiusa con una bella notizia. Il primo paziente contagiato dal Covid-19 in provincia di Frosinone, la commerciante di Fiuggi, è stata dimessa dallo “Spallanzani” e ha potuto fare ritorno a casa.Per il resto, come era prevedibile, si aggrava sia pure leggermente il bilancio: due morti e dieci contagiati, mentre le persone in isolamento domiciliare, in 24 ore, sono passate da 280 a 304.La giornata ieri è iniziata con la morte, all'alba, dell’uomo di 81 anni, molisano, trasferito, il 5 marzo scorso, dal San Raffaele di Cassino allo Spallanzani di Roma.E’ la seconda vittima, dopo il 75enne di Ceprano, morto sabato sera all’ospedale di Cassino, dov’era arrivato con la moglie anche lei positiva al Covid-19.Ma ieri si sono registrati anche altri due casi di contagio: si tratta di un operaio 47enne di Ceprano (non parente di una coppia già contagiata) e una pensionata 71enne di Fiuggi. Entrambi, dopo la positività al tampone, sono stati ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Frosinone. Le loro condizioni di salute sono buone; pronti, comunque, per l’eventuale trasferimento allo Spallanzani. Ieri sera, è arrivato anche un caso da Cassino: si tratta di un pensionato di 73 anni di Cassino che è stato trasferito allo Spallanzani.Oltre ai tre pazienti trasferiti dall’ospedale Santa Scolastica di Cassino, c’è lo studente di Arce, l’operaio trentenne della Burgo di Sora e la commerciante e sua figlia di Fiuggi. Intanto proprio ieri la commerciante di Fiuggi è stata dimessa dallo Spallanzani.Restano in gravi condizioni le due donne di ottant’anni, una delle quali è la moglie dell’uomo di Ceprano (un’altra è di Roccasecca), trasferite sabato dall’ospedale di Cassino alla Rianimazione dell’ospedale di Frosinone. Stabili le condizioni di salute anche per il sessantaduenne di Cassino, trasferito sempre sabato all’ospedale Spallanzani di Roma.In buone condizioni di salute, infine, il trentaduenne studente universitario di Arce, ma residente a Roma, positivo ma asintomatico.Il numero dei contagiati, comunque, potrebbe aumentare all’ospedale di Cassino, infatti, fino alla tarda sera di ieri c’erano sei persone in attesa dell’esito del tampone.Ieri è arrivata anche la prima denuncia per un uomo che ha violato la quarantena. Si tratta di un trentottenne di Sant’Elia Fiumerapido, operatore socio sanitario in servizio presso il San Raffaele di Cassino, come tanti altri colleghi (ben 75 per la precisione), dopo il primo caso di Coronavirus che c’è stato la settimana scorsa a Cassino (era l’uomo di 81 anni ricoverato al San Raffaele è risultato positivo e morto all’alba di ieri) era stato posto in isolamento dal Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Asl di Frosinone. L'altra mattina, però, si è recato alla Villa Comunale di Cassino per fare una passeggiata all’aria aperta. La sua presenza non è passata inosservata; qualcuno che lo conosceva e sapeva del provvedimento dell’Asl di cui era destinatario, lo ha notato ed ha avvertito i carabinieri. Per lui, quindi, è scattata la denuncia a piede libero e, poco dopo, è tornato a casa per ultimare il suo periodo di isolamento. L’uomo rischia l’arresto fino a tre mesi e un’ammenda da 206 euro.Ieri è stata completamente liberata la sala rianimazione dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone, tutti i ricoverati sono stati trasferiti all’ospedale di Alatri.Per cui tutti e sette i posti letti di rianimazione (due occupati dalle donne di 80 anni ricoverate sabato da Cassino e cinque liberi) sono stati destinati all’emergenza Coronavirus.Si useranno anche le due stanze di isolamento del reparto di Malattie Infettive e le aree del gruppo operatorio.Sono stati creati anche posti letto per casi sospetti, per casi positivi asintomatici e per casi gravi da trattare, appunto, in sala rianimazione.Già da ieri, 9 marzo, c’è stata la sospensione temporanea dell’attività chirurgica, se non di urgenza, limitando gli interventi chirurgici a quelli di emergenza di natura oncologica.Da oggi scatteranno i primi controlli su bar e luoghi pubblici da parte della polizia municipale del capoluogo per il rispetto delle misure di sicurezza e delle distanze da mantenere per chi entra in un pubblico esercizio. Il rischio è la chiusura dell’attività sino anche ad una denuncia penale per chi non rispetta il decreto governativo. Poi da giovedì i pattugliamenti della municipale saranno anche notturni per contrastare la movida notturna dove, specie tra i giovani, si sta sottovalutando il problema.Si svolgerà, ma in forma ridotta, il mercato del giovedì e verrà applicata la rotazione: al posto dei 120 banconi autorizzati ve ne saranno una settantina per garantire maggiori spazi tra un banco ed un altro. Stop invece a tutti gli spuntisti, coloro cioè che occupano i posti lasciati liberi da chi quel giorno non si è presentato a fare il mercato. Un provvedimento quello dell’amministrazione Ottaviani definito blando da molti (a Sora e in altri comuni ad esempio il mercato è stato sospeso).Secondo il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli, non basta: «Bisogna evitare situazioni di affollamento – dichiara - per contenere il virus. Occorrono misure drastiche, non è più sufficiente lasciare il libero arbitrio o invocare il buon senso».Rivolta dei detenuti al carcere di Frosinone, si contano i danni. Al momento si sa che il padiglione dove si è verificata la sommossa unitamente ad un’altra ala del carcere sono stati considerati inagibili. I danni secondo i primi sopralluoghi effettuati ammonterebbero a più di centomila euro. L’altra sera, subito dopo l’arrivo dei pullman in dotazione alle forze dell’ordine, i rivoltosi ( ben novantacinque) sono stati smistati nelle carceri di Velletri, Cassino, Civitavecchia, Roma e Viterbo. Alcuni di loro, dato il sovraffollamento carcerario nel Lazio sono stati accompagnati nelle case circondariali della regione abruzzese.Per quanto riguarda invece il ripristino dei colloqui con i familiari così come disposto dal Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria del Lazio, in conformità del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri è stato disposto che fino al 22 marzo prossimo, gli incontri con le famiglie verranno limitati. I detenuti avranno la possibilità di interagire con i parenti attraverso il video Skype. Quindi soltanto colloqui a distanza che limiteranno la presenza e non la comunicazione.