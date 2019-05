Crac di Villa Aurora, condannati Giorgio Rea e la compagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crac di Villa Aurora a Reggio Calabria, arrivano le prime condanne: sei anni per Giorgio Rea e tre anni per Patrizia Ferri (compagna di Rea), quarantenni entrambi di Sora.La sentenza è stata pronunciata nella tarda mattinata di ieri dal Gup del Tribunale di Reggio Calabria, al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato. Pene ridotte rispetto a quelle avanzate della Procura, da parte del pubblico ministero Capece Minutolo che, qualche settimana fa, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione per Giorgio Rea (attualmente agli arresti domiciliari) e quattro anni per Patrizia Ferri.Le indagini della Guardia di Finanza risalgono al 2015 e furono portate a termine con l’operazione “Boreale”, con la quale vennero contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere, bancarotta, false dichiarazioni sociali e autoriciclaggio.Ieri il Gup di Reggio Calabria, nel pronunciare le condanne, ha tenuto sostanzialmente immutato l’impianto accusatorio attorno alla bancarotta fraudolenta (con il vincolo associativo per Rea), ma ha assolto entrambi dall’accusa di bancarotta documentale.Il reato di autoriciclaggio è stato assorbito nella bancarotta fraudolenta, da qui il computo della pena.Sempre ieri il giudice si è pronunciato sulla richiesta di condanna a due anni, per bancarotta e autoriciclaggio, avanzata dalla Procura nei confronti di un terzo ciociaro coinvolto, Andrea Cianfarani (collaboratore di Rea). L’uomo è stato assolto.Ma le vicissitudini processuali scaturite dall’operazione “Boreale”, non si sono concluse con la sentenza di rito abbreviato pronunciata ieri mattina dal Gup.Ci sono ora diverse altre posizioni che saranno giudicate con rito ordinario, sempre a Reggio Calabria. L’inchiesta vede coinvolto anche Alessandro Casinelli (assistito dall’avvocato Nicola Ottaviani), insieme ad altre persone, tra le quali l’avvocato ex amministratore unico di Villa Aurora Pietro Domenico Mangiapelo, 50 di Ferentino; Francesco Margiotta, 35 anni di Catanzaro; Giuseppe Musto e Marco Petricca, 35enne di Sora. Per tutti l’udienza con rito ordinario è prevista per il 23 maggio.Sono accusati di aver svuotato le casse di Villa Aurora di Reggio Calabria con la tecnica del finanziamento infragruppo, vale a dire il passaggio di somme di denaro tra gruppi societari collegati («operazioni lecite» sostiene la difesa).A questo punto, dopo la condanna di ieri, la posizione di Rea si divide da quella di Casinelli il quale, ritenendosi «vittima» di operazioni a lui nascoste, si considera estraneo ai fatti contestati dall’accusa. Anzi, fu proprio Casinelli a denunciare una serie di operazioni poco chiare; operazioni che ora vuole ricostruire attraverso il rito ordinario.La condanna di Rea, già implicato in un’altra inchiesta aperta dalla Procura di Cassino, potrebbe ora offrire un’altra chiave di lettura di tutta la vicenda contestata dalla Procura di Reggio Calabria. E la posizione di Casinelli (che si è sempre dichiarato «parte offesa» ) a questo punto va rivista in un’altra ottica. Lui, per la cronaca, si è sempre dichiarato «vittima» avendo denunciato i comportamenti del suo ex socio Rea e dei suoi collaboratori. Per l’accusa i soldi distratti, sarebbero stati utilizzati per investire in attività estranee a Villa Aurora.«Per prendere il controllo della società Villa Aurora - scrive la Procura - , si sarebbero attivati per distrarre il patrimonio della stessa... con tanto di falsificazione dei bilanci della società».L’avvocato Nardozi, che assisteste i due sorani condannati, ha annunciato appello non appena lette le motivazioni che saranno depositate nei prossimi novanta giorni.