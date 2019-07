Crac della clinica "Villa Aurora", revocati i domiciliari ad Alessandro Casinelli

Il Tribunale Collegiale di Reggio Calabria ha accolto l’istanza di remissione in libertà, revocando gli arresti domiciliari ad Alessandro Casinelli, come sollecitato dai difensori, gli avvocati Nicola Ottaviani e Antonio Managò.



«A seguito dell’ultima udienza tenutasi giovedì scorso, nel capoluogo calabrese - spiegano i legali in una nota stampa - il collegio difensivo ha escusso gli ultimi testimoni indicati dal pubblico ministero, riuscendo a dimostrare come la Clinica Villa Aurora versasse in condizioni di insolvenza già prima del 2014 e, dunque, in epoca antecedente all’acquisto delle quote sociali. Quindi, Alessandro Casinelli non avrebbe potuto in alcun modo causare il fallimento e soprattutto la bancarotta della struttura sanitaria».



Il processo riprenderà in autunno, quando verranno ascoltati i testimoni ed i consulenti tecnici indicati dalla difesa.