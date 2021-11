Giovedì 4 Novembre 2021, 08:43

Covid-19: in Ciociaria schizza la curva dei contagi e si conta anche un morto. La vittima è un uomo di 58 anni di Castelnuovo Parano, dove negli ultimi giorni c’è stato un focolaio.

Nella giornata di ieri ci sono stati 41 nuovi positivi su 648 tamponi molecolari eseguiti martedì. Il rapporto tra positivi e tamponi è stato del 6,3 percento, il giorno precedente c’erano stati 8 positivi su 687 tamponi, poco più di un positivo e mezzo ogni cento tamponi. Mentre i negativizzati sono stati 22.

La mappa dei nuovi positivi ha visto: sette casi a Frosinone; cinque ad Alatri; quattro a Ceccano; tre ad Anagni e Patrica; due a Piglio, Sora, Torrice e Veroli. Un caso a Castelliri, Castelnuono Parano, Ceprano, Cervaro, Ferentino, Fiuggi, Morolo, Piedimonte San Germano, Ripi, Torre Cajetani e Valleronda. Cresce ancora il numero dei ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Spaziani di Frosinone: dai 13 di martedì ieri si è passati ai 14 di ieri. Resta alta l’attenzione attorno agli istituti scolastici a Castrocielo e Castelnuovo Parano.

Il sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione ha ordinato la chiusura, fino all’8 novembre prossimo dell'asilo nido comunale Strada Romana.

“A seguito della comunicazione dell'Asl di Frosinone, relativa ad un altro bambino risultato positivo al tampone molecolare è stata disposta, con nuova ordinanza, la proroga della sospensione dell'attività educativa dell'asilo nido comunale, fino al giorno 8. La riapertura e' prevista per il giorno 9 novembre” ha fatto sapere il sindaco. Nel frattempo ieri è stata effettuata la sanificazione degli ambienti dell’asilo nido.

A Castelnuovo il sindaco Oreste De Bellis ha annunciato la morte di un concittadino.

“Dispiace che un nostro caro concittadino improvvisamente è deceduto, come da comunicazione Asl ed è risultato positivo al Covid. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, una morte non trova mai giustificazioni valide.

Purtroppo - ha spiegato il primo cittadino - il Covid non è stato sconfitto, dobbiamo prestare massima attenzione. Attualmente sono 4 i casi positivi, per questo procederò a firmare ordinanza di chiusura delle scuole fino a venerdì 5 novembre”.

Ma il primo cittadino ha rivolto, un nuovo invito alla cittadinanza. “Coloro - ha detto De Bellis - hanno avuto contatti sospetti sono invitati a mettersi in isolamento come prescritto ed eseguire tamponi. Stiamo attenti non sottovalutiamo la situazione, prestiamo la massima attenzione e cautela”.