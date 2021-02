Ancora un’impennata dei contagi da Covid-19 in Ciociaria. Il rapporto tra tamponi e nuovi positivi si è attestato, per il secondo giorno, al 12 percento.

Nella giornata dell’ 11 febbraio sono stati eseguiti 874 tamponi, per un totale di 114 nuovi positivi e 86 negativizzati. Record di nuovi contagiati a Sora con 16 positivi in 24 ore.

Questa la situazione negli altri Comuni: Alatri 14 positivi e sei guariti, Cervaro dieci positivi e quattro guariti, Frosinone otto positivi e cinque guariti, Isola del Liri otto positivi e sette guariti Veroli sei positivi e quattro guariti, Ceccano cinque positivi e sette guariti, Ceprano cinque positivi e nessun guarito, San Vittore del Lazio cinque positivi e un guarito, Torrice cinque positivi e nessun guarito. I casi negli altri comuni sono stati 32.

Ma anche nella giornata di ieri è stato registrato un decesso in Ciociaria, è un uomo di 67 anni residente a Isola del Liri. Salgono, così, a 61 i morti nei primi 12 giorni di febbraio.

L’ATTENZIONE

In queste ore con l’aumento dei contagi, cresce l’attenzione attorno alle scuole. A Fontana Liri il sindaco Gianpio Sarraco ha chiuso, già da ieri, le scuole fino a lunedì.

Si tratta delle scuole dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado.

«In via precauzionale, vista la comunicazione di un caso positivo ho disposto la chiusura di tutte le scuole fino a lunedì. Verrà eseguita la sanificazione e si tornerà a scuola martedì 16» ha spiegato il sindaco di Fontana Liri.

Anche a Boville Ernica l’amministrazione comunale ha provveduto alla sanificazione dei locali del plesso scolastico di Santa Liberata, dove si è verificato un caso di positività. «A seguito di un caso di positività riscontrato in un bambino che frequenta la scuola materna di Santa Liberata, nella giornata odierna, si è proceduto alla sanificazione dell’intero plesso -ha spiegato il sindaco Enzo Perciballi-. La classe coinvolta è stata messa in quarantena mentre tutti gli altri bimbi domani torneranno regolarmente a scuola».

NEL LAZIO

Nel frattempo ieri nella Regione Lazio su 11 mila tamponi molecolari e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 29 mila test, si registrano 1.089 casi positivi, 34 decessi e 2.806 guariti.

«Diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9 percento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4 percento. La circolazione delle varianti nel Lazio tra le più basse d’Italia, ma atteso incremento, situazione delicata bisogna mantenere alta l’attenzione», è stato il commento dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA