Martedì 14 Settembre 2021, 07:43

LA PREVENZIONE

Covid e monitoraggi tra gli studenti: arriva l'elenco delle scuole sentinella. La settimana scorsa l'Asl di Frosinone ha annunciato il piano di monitoraggio in ambito scolastico con i tamponi salivari, ieri è stato reso noto l'elenco delle scuole nella quali avverrà lo screening. Si tratta dell'Istituto Comprensivo 2 di Frosinone, del Comprensivo 3 di Sora e del Comprensivo 2 di Cassino. Gli alunni delle scuole medie ed elementari, di un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, dalla settimana prossima riceveranno i kit per eseguire, anche a casa, i tamponi non invasivi, di tipo salivare. Sono circa 800 gli alunni coinvolti, attraverso i quali verrà eseguito il monitoraggio per valutare la circolazione del Coronavirus sia in ambito scolastico sia in ambito territoriale. «Nell'ambito del piano della Regione Lazio - è stato spiegato dall'Asl - sono state selezionate le scuole sentinella, nelle aree Centro, Nord e Sud coprendo, così, tutto il territorio dell'Asl. Gli alunni delle scuole sentinella inserite nel piano regionale riceveranno i tamponi salivari antigenici». Sul piano della vaccinazione, invece, ieri in Ciociaria è stata toccata la soglia dell'80 percento di popolazione immunizzata. Ciò significa che 8 cittadini su 10 sono vaccinati. In percentuale sono così divisa per fascia d'età: ultra ottantenni 83,7 percento; 70-79 anni 83,2 percento; 60-69 anni 76,5 percento; 50-59 anni 65,6 percento; 40-49 anni 62,9 percento; 30-39 anni 56,6 percento; 20-29 anni 56,8 percento; 16-19 anni 64 percento; 12-15 anni 81 percento. Per quel che concerne i contagi, ieri in Ciociaria c'è la conferma il trend al ribasso. Per il terzo giorno consecutivo la curva è stata tutta al ribasso, in particolare, su 273 tamponi molecolari eseguiti domenica i nuovi positivi sono stati 11, i negativizzati 35 e non c'è stato nessun decesso. I nuovi positivi in 11 comuni: Alvito, Anagni, Cassino, Ceprano, Ferentino, Fumone, Morolo, Paliano, Pontecorvo, Roccasecca e Serrone. Scende, se pur di misura, il numero di ricoverati: si passa da 21 di domenica a 20 di ieri.