Una intera famiglia sterminata dal Covid.

Mamma, papà e figlio non ci sono più. Il coronavirus se li è portati via nel giro di un mese.

Ieri mattina dinanzi la serranda dello storico elettrauto di San Rocco qualcuno aveva messo un mazzo di fiori e del pungitopo, una pianta natalizia di buon auspicio ma che da ieri per la famiglia Marcelli non ha più alcun significato.

L’ultimo in ordine di tempo ad andare via è stato Augusto, 55 anni, padre di una ragazza, marito e grande lavoratore. La città intera lo piange. Era sano e non aveva patologie ma la polmonite non gli ha lasciato scampo.

L’ODISSEA

Prima ricoverato all’ospedale Spaziani di Frosinone per una crisi respiratoria, sembrava essere migliorato. Era stato deciso il trasferimento al Città Bianca di Veroli da dove poi è stato trasferito nuovamente al nosocomio del capoluogo dopo che le sue condizioni si erano di nuovo aggravate. E lunedì pomeriggio alle 17.30 il suo cuore ha smesso di battere.

LA SCIA

Prima di lui se ne erano andati i suoi genitori, Ciro e Maria, due persone perbene, conosciute da tutti soprattutto nello storico Rione di San Rocco dove vivevano e lavoravano. Per loro superare il Covid era difficile a causa di qualche acciacco legato all’età.

Augusto invece era sano, forte, non aveva patologie e per questo la sua morte ha suscitato grande commozione. Prima che le sue condizioni si aggravassero aveva mandato qualche messaggio ad amici e clienti.

Ad uno aveva ordinato dei pezzi di ricambio per riparare la macchina e glielo aveva comunicato tramite Whatsapp. «Non mi sento bene ma il pezzo c’è, e appena possibile ripariamo la macchina».

Mancherà a tutti la sua simpatia, il suo sorriso, la battuta sempre pronta. Era onesto e serio.

Questa mattina alle ore 11 la salma dell’elettrauto, che lascia moglie e figlia, giungerà nella chiesa di San Rocco dove alle 15 verranno celebrati i funerali nel rispetto delle misure anticovid.

Centinaia i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, distrutta dal dolore, da parte di tantissimi cittadini: «Anche Augusto - scrive l’amico Gabriele - maledetto, Covid. Mamma, papà e figlio sono volati via in cielo per questo maledettissimo virus. Un abbraccio a Maria Rosaria e Rita per la perdita della famiglia. Siamo distrutti. Non c’è altro da dire, solo che questo 2020 se ne vada al diavolo il prima possibile».

Ed ancora: «Il Covid si è portato via anche il grande Augusto l’elettrauto - scrive Adriano -. E’ terribile. Un monito per tutti noi: il Covid rimane un pericolo mortale sempre in agguato. Non si deve abbassare mai la guardia».

E’ così: lo ha ribadito ancora una volta anche il sindaco Roberto De Donatis che invita tutti ad avere senso di responsabilità e rispetto di tutte le misure imposte dai decreti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA