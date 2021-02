In Ciociaria scocca l’ora del vaccino AstraZeneca. Al via stamattina le somministrazioni per gli under 55: quattro giornate interamente dedicate agli appartenenti alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, con l’attivazione di nuovi sedi, a Ceccano e Pontecorvo.

Oltre 1100 coloro che hanno già dato l’adesione. Una platea destina ad allargarsi, tant’è che a breve saranno attive anche i punti vaccinali di Alatri, Atina ed Anagni, il tutto con l’attiva collaborazione della Prefettura di Frosinone per l’individuazione delle adesioni.

Tra una settimana toccherà al personale scolastico (docente, non docente e del personale universitario), under 55 senza patologie gravi.

Tempi e modi della campagna vaccinale dipendono dalle forniture di AstraZeneca e Pfizer.

Con le dosi di AstraZeneca assegnate all’Asl di Frosinone, la settimana scorsa, sono già state dedicate 4 giornate (da giovedì 11 a domenica 14 febbraio) alla vaccinazione dei liberi professionisti (medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, biologi e ostetriche).

Queste categorie di professionisti sono state invitate telefonicamente sulla base di elenchi trasmessi dalla regione Lazio all’Asl di Frosinone.

Dagli stessi elenchi - spiegano dall’Asl - sono stati individuati i liberi professionisti over 55 per i quali stiamo procedendo alla vaccinazione attraverso chiamata telefonica, in ordine di età, con l’inserimento in slot che si rendono via via disponibili.

Per il resto, tutto da programma.

GLI ANZIANI

Fino alla giornata di ieri, in base dell’assegnazione di un totale di 252 dosi giornaliere, è stato possibile attivare la vaccinazione per gli over 80 solo su due punti di somministrazione, quello di Frosinone (168 prenotati) e di Cassino (84 prenotati), ma a partire dal 18 febbraio verrà attivata anche la postazione di Sora per un totale di 54 al giorno.

Non sono stati esclusi dalla vaccinazione gli anziani allettati o comunque impossibilitati a recarsi nelle sedi ospedaliere. Per questa categoria c’è una corsia preferenziale.

Per loro - è stato spiegato ancora dall’Asl - la prenotazione avviene attraverso il numero verde regionale 800.118.800 e si provvederà a prenderli in carico e ad inserirli nella programmazione.

Terminata, infine, la vaccinazione nelle Rsa e nella Case di Riposo.Il piano prevede, inoltre, che dal primo marzo la somministrazione delle dosi anche da parte dei medici di famiglia che hanno aderito al progetto regionale.

CONTAGI E DECESSI

Sul fronte contagi, per via dei pochi tamponi eseguiti nelle giornata di domenica, i dati non sono rilevanti. Domenica 14 febbraio sono stati eseguiti 347 test , per un totale di 41 nuovi positivi e 34 negativizzati. Cinque i decessi. Si tratta di una donna di 81 anni residente a Castelnuovo Parano, un uomo di 92 anni residente a Cassino, un uomo di 63 anni residente a Broccostella, una donna di 89 anni residente a Collepardo e un uomo di 83 anni residente a Veroli.

