Un altro caso a scuola in provincia di Frosinone, positivo un ragazzo dell'istituto commerciale di Ferentino

Dopo il bimbo di 5 anni all'asilo di Ceprano, un altro caso di Covid in una scuola della provincia di Frosinone: si tratta di uno studente dell'Istituto Tecnico Economico (Ite) "Lolli Ghetti" di Ferentino. Come da prassi è stata isolata soltanto la classe del ragazzo e quindi effettuati i tamponi ai suoi compagni e professori.

Nelle prossime ore saranno noti anche gli esiti dei tamponi eseguiti sugli altri bambini (14) e le maestre (3) della scuola dell'infanzia di Ceprano. Anche in questo caso è stata isolata soltanti la classe in cui si è registrato il contagio.

Nella gornata di ieri, al bambino di Ceprano, in provincia di Frosinone ci sono stati altri sette casi e un decesso: tre ad Isola del Liri, uno a Ceccano, uno a Paliano, uno Castelliri e uno a Sora. Uno dei casi è di rientro dalla Romania, un altro caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Per il resto si tratta di positivi collegati a link già individuati in precedenza, ben noti all’Asl.

Non ce l’ha fatta invece un 82enne di Ripi che, dopo aver contratto il Covid, era ricoverato da qualche giorno.

