Martedì 16 Novembre 2021, 09:22

L’onda del Covid-19 non molla la Ciociaria: nelle ultime ventiquattr’ore c’è stato un nuovo aumento dei ricoveri.

Nella giornata di ieri nonostante l’effetto weekend la percentuale di positivi è rimasta oltre i livelli di guardia, ma soprattutto c’è stato un aumento dei ricoverati: dai 23 di domenica si arrivati a 25.

Tutti i degenti si trovano nel reparto ordinario Covid dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove da ieri sono attivi, in totale, 34 posti letto. Le terapie intensive restano Covid-free.

Sul fronte dei contagi, invece, su 508 tamponi molecolari eseguiti domenica in tutta la provincia di Frosinone, all’esito dei processi di laboratorio sono stati registrati 21 nuovi positivi, mentre i negativizzati sono stati 36. La mappa dei nuovi positivi, suddivisa per territorio è stata la seguente: Alatri, Fiuggi e Monte San Giovanni Campano tre casi; Anagni e Ferentino due casi; Arpino, Ceprano, Frosinone, Isola del Liri, Paliano, Patrica, Piglio e Vallerotonda un caso.

Il rapporto tra positivi e tamponi molecolari è stato del 4,1 per cento, mentre domenica era stato poco superiore al 6 per cento.

La pandemia torna a far paura, osservata speciale è la pressione sugli ospedali e la carenza di personale infermieristico.

Ma proprio in riferimento al particolare periodo che si vive, la Uil ha chiesto all’Asl di Frosinone di verificare il rapporto tra personale infermieristico in servizio e posti letto attivi presso l’ospedale Spaziani di Frosinone e il Santa Scolastica di Cassino.

La ragione della richiesta giunta dalla funzione pubblica del sindacato, indirizzata ai direttori sanitari degli ospedali di Frosinone e Cassino, è riferita al rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e dei pazienti con l’intento di definire il reale fabbisogno infermieristico dei vari reparti.



“Il rapporto - è stato spiegato del segretario provinciale Maurizio Palombi e dal delegato della funzione pubblica Guido Compagnone - in base agli standard ospedalieri, ha la finalità di rispettare, oltre al requisito della dotazione complessiva di posti letto entro la soglia del 3,7 posti letto per mille abitanti, altri elementi qualificanti come ad esempio il dimensionamento e la collocazione delle discipline ad alta-media diffusione e bassa diffusione, ciò al fine di determinare, anche con ragionevole certezza il livello assistenziale dei vari ospedali”.