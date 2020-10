Stop alla movida frusinate fin da subito. L’aumento dei contagi da Covid 19, anche a Frosinone, ha portato la giunta comunale, già orientata al no del prolungamento dell’iniziativa “La terrazza del Belvedere”, a bloccarla subito. Mercoledì sera la giunta ha quindi approvato la delibera che impone l’interruzione immediata della movida in centro. L’iniziativa, che scadeva a fine ottobre, dunque, finisce qui.

Già da stasera, quindi, niente isola pedonale dalle 8,30 in Largo Turriziani e Corso della Repubblica e niente tavoli all’aperto. A spingere in questa direzione, oltre l’aumento dei contagi, è stato anche l’ultimo Dpcm emanato dal Governo Conte che vieta assembramenti e consumi di bevande fuori dai locali a partire dalle 21 e chiusura di tutti i pub, bar e ristoranti a partire dalle 24. “La terrazza del Belvedere” dunque sarà ripristinata, epidemia permettendo, la prossima estate.

I LOCALI

Anche se sono passate solo poche ore dall’entrata in vigore delle nuove norme anti covid i locali notturni di Frosinone hanno già verificato un calo delle presenze dei clienti. «Da una prima stima – rispetto alle settimane precedenti dichiara il titolare di un noto pub del centro – da quando è entrato in vigore il nuovo decreto i clienti sono diminuiti del 30%. Siamo fortemente preoccupati che la situazione possa peggiorare e che quel minimo di ripresa che avevamo conseguito in estate venga subito distrutto ora».

PARCHEGGIO

Sempre la giunta Ottaviani ieri ha dato il via libera definitivo alla realizzazione del nuovo parcheggio nell’ex terreno Frasca dietro la stazione Ferroviaria. I lavori saranno eseguiti dall’imprenditore che poi andrà a realizzare il centro commerciale nell’area ex Permaflex. Oltre ai posti auto sarà realizzata anche una stazione di interscambio tra il trasporto su ferro e quello su gomma così da consentire ai passeggeri dei treni di poter fruire anche del trasporto pubblico sui bus e viceversa.

LE TELECAMERE

Intanto ieri è divampata la polemica sulle telecamere installate in città. «Una città in video... part time»: iniziava così un post pubblicato dal consigliere comunale del Pd, Alessandra Sardellitti, che prendeva di mira l’amministrazione sul progetto della video-sorveglianza volto a realizzare un controllo capillare del territorio, sia come forma preventiva e deterrente per la microcriminalità sia per un aiuto alle indagini delle forze dell’ordine.

Ebbene, è bastato un post di pochi secondi della Sardellitti per far divampare le polemiche. «Le telecamere in diversi punti della città – ha scritto nel post su fb – entrano in funzione in automatico solo quando si accendono i lampioni della pubblica illuminazione perché sono collegate dal punto di vista elettrico a questi impianti. Ciò significa che entrano in funzione solo nelle ore notturne quando si accendono le luci in città. Pertanto se un reato si compie la mattina o il pomeriggio, le telecamere sono spente e quindi di fatto non servono a niente».

Il consigliere poi ha aggiunto anche la proposta di realizzare un piccolo impianto fotovoltaico per garantire la funzionalità delle telecamere anche nelle ore diurne. Ma dal comune si ridimensiona notevolmente il problema: «Solo una minimissima parte delle telecamere – spiega il responsabile Ced Sandro Ricci – funzionano solo di notte. Su 450 telecamere , solo una trentina sono legate alla pubblica illuminazione, tutte le altre hanno impianto autonomo e funzionano h 24».

