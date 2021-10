Covid, omaggio ai sanitari Ciociari: inaugurato monumento all'ospedale Spaziani

Martedì 26 Ottobre 2021, 07:57

A Frosinone è calato il sipario sul concorso di idee lanciato a fine aprile dall'Asl, al quale gli artisti Ciociari hanno risposto con grande interesse. E’ arrivata a conclusione l'iniziativa per dire grazie agli operatori sanitari voluta dal Consiglio regionale del Lazio insieme alla Asl di Frosinone.

Il bosco Ossigeno, accanto all'ospedale Spaziani di Frosinone, ha visto l'inaugurazione dell'opera di Cesare Pigliacelli: due mani stilizzate che ben simboleggiano l'impegno e la solidarietà vissuti e perseguiti durante questi mesi di emergenza pandemica.

"Un simbolo che rimarrà per sempre a Frosinone – ha detto Pierpaola D’Alessandro, direttore generale della Asl – una provincia che ha lottato contro il virus, e continua a farlo, dove tutte le istituzioni si sono strette in una squadra che si è spesa in modo coraggioso. Una grande lezione che il Covid ci ha lasciato: solo insieme possiamo vincere. E i cittadini lo riconoscono ogni giorno”.

Dinanzi all’ospedale Santa Scolastica di Cassino qualche settimana fa era stata inaugurata, invece, la scultura realizzata da Giuseppe Nino Rezza, nel bosco Ossigeno del nosocomio. Nell’opera sono stati rappresentati i momenti della pandemia. Immagini indelebili: i camion di Bergamo, il virus fatto con i chiodi della croce di Cristo, l’ossigeno e il vaccino.

Sono 12 i nuovi positivi riscontrati ieri in provincia di Frosinone su 446 tamponi molecolari eseguiti domenica. Numeri che, se rapportati in percentuale alla giornata di domenica, danno un indice di stabilità della curva dei contagi. Ieri il rapporto tra tamponi e nuovi positivi è stato del 2,6 percento, nelle ventiquattr’ore precedenti era stato del 2,7 percento; sabato, invece, era stato del 3,6 percento. I nuovi positivi di ieri sono stati individuati a Fiuggi e Fumone (due casi); Anagni, Arce, Ceccano, Ferentino, Paliano, Piglio, San Giorgio a Liri e Torre Cajetani (un caso). I negativizzati sono stati 14 e non ci sono stati decessi. Stabile a sei il numero dei ricoverati all’ospedale Spaziani di Frosinone.